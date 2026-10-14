Barwy szczęścia, odcinek 3420: Weronika przekupi Adama! Zapłaci mu za wywiad z nim - ZDJĘCIA

Weronika w 3420 odcinku "Barw szczęścia" przyjdzie do domu Pyrków po prawdę o Lucynie

W 3420 odcinku "Barw szczęścia" Weronika będzie kontynuowała swoje dziennikarskie śledztwo dotyczące tego, co dzieje się w domu Pyrków. Adam niedawno znalazł się w samym centrum konfliktu Huberta i Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz) z Lucyną oraz jej synem Wilkiem (Adam Szczyszczaj). To właśnie seniorka sprowadziła uzależnionego chłopaka pod dach Pyrków i wykorzystała swoje prawa do części nieruchomości, żeby umieścić go w ich domu. Szybko wyszło na jaw, że nie chodziło jej wyłącznie o pomoc bezdomnemu.

Lucyna razem z Wilkiem wykorzystywała Adama jako kolejne narzędzie do uprzykrzania życia Pyrkom. Wcześniej sam deweloper nie będzie nawet ukrywał zachwytu nad pomysłem matki, by umieścić w domu rodziny uzależnionego lokatora. Później sytuacja wymknie się spod kontroli. Adam zostanie pobity i trafi do szpitala, a po jego wyjściu Hubert w 3420 odcinku "Barw szczęścia" będzie próbował skłonić go do rozmowy z Weroniką...

Adam w 3420 odcinku "Barw szczęścia" nie zdradzi, jak naprawdę poznał Lucynę

W 3420 odcinku "Barw szczęścia" Weronika początkowo spróbuje podejść Adama spokojnie. Nie zacznie od oskarżeń. Będzie chciała przede wszystkim dowiedzieć się, w jakich okolicznościach chłopak poznał Lucynę i dlaczego seniorka postanowiła sprowadzić go akurat do domu Pyrków. Adam początkowo odpowie. Wyjaśni krótko, że znalazł się w trudnej sytuacji i potrzebował pomocy, a pani Lucyna po prostu mu jej udzieliła. I na tym będzie chciał zakończyć całą historię.

Sytuacja zmieni się, gdy w 3420 odcinku "Barw szczęścia" Weronika wyciągnie dyktafon i jasno powie, że chciałaby opisać sprawę. Adam natychmiast nabierze dystansu. Nie będzie chciał, żeby jego słowa trafiły do artykułu. Nie zdradzi też szczegółów znajomości z Lucyną ani tego, co dokładnie seniorka obiecała mu w zamian za zamieszkanie na Zacisznej. Dla Weroniki stanie się jasne, że chłopak wie więcej, niż zamierza powiedzieć.

Weronika zaoferuje Adamowi w 3420 odcinku "Barw szczęścia" pieniądze za wywiad!

W 3420 odcinku "Barw szczęścia" Ciesielska zorientuje się, że zwykłymi pytaniami niczego od Adama nie wyciągnie. Postanowi więc zmienić taktykę. Gdy chłopak praktycznie zakończy rozmowę, Weronika zaproponuje mu pieniądze za udzielenie wywiadu. I przez moment będzie wyglądało na to, że znalazła jego słaby punkt, bo Adam od razu zapyta:"ile?".

Weronika może więc pomyśleć, że wystarczy ustalić odpowiednią kwotę, a chłopak wreszcie zacznie mówić. Kiedy jednak sama zapyta go, ile chciałby dostać za rozmowę, w 3420 odcinku "Barw szczęścia" Adam nieoczekiwanie się wycofa. Zachowanie chłopaka zacznie budzić jeszcze więcej pytań. Adam potrzebuje przecież pieniędzy. Nie znajduje się w dobrej sytuacji życiowej, a wcześniej sam próbował wykorzystywać konflikt Pyrków do zdobycia dla siebie korzyści. Mimo to, gdy Weronika zaoferuje mu realną zapłatę za rozmowę, nie zdecyduje się skorzystać z okazji.

Kiedy 3420 odcinek "Barw szczęścia"?

3420 odcinek "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany w czwartek, 15 października 2026 roku o godz. 20.05 w TVP2.