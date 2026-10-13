Barwy szczęścia, odcinek 3430: Kępski nagle zażąda od Oliwki pieniędzy! Nie da rady spłacić Tomka, więc wymyśli coś innego

Tomasz przypomni Oliwce o długu

W 3430 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz niespodziewanie pojawi się w firmie Oliwki. Nie będzie to jednak romantyczna wizyta ani próba odnowienia ich relacji. Kępski przyjdzie z konkretną sprawą i przekaże Zbrowskiej harmonogram spłaty pożyczki. Dla Oliwki spotkanie z byłym partnerem okaże się trudne. Jeszcze niedawno łączyło ich uczucie, a teraz będą musieli rozliczyć się z finansowych zobowiązań. Tomasz podejdzie do sprawy rzeczowo, nie dając byłej ukochanej powodów, by sądziła, że chce do niej wrócić. Zbrowska może jednak odebrać tę wizytę znacznie bardziej emocjonalnie, niż sama się spodziewa. Widok Kępskiego sprawi, że powrócą wspomnienia, a wraz z nimi uczucia, które wcale nie musiały wygasnąć.

Oliwka znów poczuje coś do byłego. Tyle że on wybierze Grażynę

Problem w tym, że Tomasz będzie już coraz mocniej związany z Grażyną. W 3430 odcinku "Barw szczęścia" spędzi z nią romantyczne popołudnie, a ich relacja zacznie nabierać poważniejszego charakteru. Kępski od dawna marzył o założeniu rodziny i zostaniu ojcem. Z Oliwką nie potrafił zrealizować tych planów, ponieważ dziewczyna nie chciała mieć z nim dziecka. Grażyna może okazać się dla niego partnerką, z którą będzie mógł myśleć o wspólnej przyszłości. W życiu Zbrowskiej pojawi się również Hugo Wojciechowski (Daniel Namiotko), kierownik projektu z Ośrodka Badawczego. Mężczyzna zaprosi Oliwkę na obiad i drinka, dając jej szansę na nawiązanie nowej znajomości. Nie wiadomo jednak, czy dziewczyna będzie potrafiła zaangażować się w tę relację.

W 3431 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz oficjalnie ogłosi, że jest z Grażyną

W kolejnym, 3431 odcinku "Barw szczęścia", Tomasz jeszcze wyraźniej pokaże, że wiąże przyszłość z Grażyną. Wraz z nią, Wiktorem (Grzegorz Kestranek) i jego matką wybierze się na tor wyścigowy, by pomóc bratu zrealizować wymarzony prezent urodzinowy. Wyjazd stanie się dla Kępskiego okazją do szczerego wyznania uczuć. Tomasz powie Grażynie, co naprawdę do niej czuje, a później oficjalnie poinformuje brata, że znów tworzy z nią parę.