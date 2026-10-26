Barwy szczęścia, odcinek 3428. To dziecko połączy Kodura i Darię. Zabiorą małego Oskarka z meliny - ZDJĘCIA

Kodur i Daria w 3428 odcinku "Barw szczęścia" zabiorą niemowlę z pijackiej meliny

To los sprawi, że w 3428 odcinku "Barw szczęścia" na drodze Marcina Kodura i Darii znajdzie się dziecko z patologicznej rodziny, które policjanci uratują przed śmiercią w melinie. Jak dojdzie do tego, że dzielnicowy i młoda posterunkowa zostaną zastępczymi rodzicami Oskarka? Zacznie się od interwencji Kodura z Darią w obskurnym domu w Warszawie w mieszkaniu rodziny pod nadzorem.

Kiedy policjanci wkroczą do meliny Filipa i Nikoli Mazurów w 3428 odcinku "Barw szczęścia" ich oczom ukaże się przerażający widok. Ich przez drzwi usłyszą płacz dziecka, więc Kodur wyważy je, aby dostać się do środka. Bezrobotni pijacy nawet nie zareagują. W brudnym łóżeczku Daria znajdzie płaczącego 6-miesięcznego Oskarka, który będzie głodny i wychłodzony. Kodur przekaże jej, że Mazur ma założoną "Niebieską kartą", bo znęcał się nad żoną.

Wezwana straż miejsca zabierze pijaków do izby wytrzeźwień, ale lekarz z pogotowia ratunkowego nie będzie miał podstaw, żeby zabrać maleństwo do szpitala. Po wstępnym badaniu okaże się, że Oskarek jest zdrowy.

- Musimy szukać rodziny zastępczej albo placówki opiekuńczej. Mamy obowiązek doprowadzić tam dziecko z interwencji - stwierdzi Kodur.

- Oby było miejsce...

Ostatecznie w 3428 odcinku "Barw szczęścia" Marcin podejmie decyzję, że niemowlę weźmie do siebie. Mimo że Daria będzie protestować.

- To jest poza procedurami. Nie możemy ot tak zabrać dziecka!

- Nie możemy, ale to zrobimy. Dam znać dyżurnemu. Nie możemy zostać w tej melinie!

Kodur i Daria spędzą całą noc razem w 3428 odcinku "Barw szczęścia", opiekując się małym Oskarkiem

W mieszkaniu Kodura to Daria zajmie się Oskarkiem jak czuła mama. A Kodur nie pozwoli policjantce wrócić na jakiś czas do siebie, żeby się przebrała, bo maleństwu się uleje i ubrudzi jej mundur. Wystraszy go wizja opieki nad niemowlęciem.

- Chyba nie zostawisz mnie samego z nim?

- Boisz się niemowlęcia?

- Z przestępcami mam doświadczenie, ale z dzieckiem nie bardzo... Ty się za to znasz

- Miałam młodsze rodzeństwo. Ale nie przejmuj się, dasz sobie radę. Szybko wrócę...

By zatrzymać Darię w mieszkaniu w 3428 odcinku "Barw szczęścia" Marcin da jej dres Renaty. A kiedy wieczorem mały Oskarek będzie już przebrany i najedzony, uśnie w ramionach Darii w łóżku Kodura podczas kołysanki. W ten sposób policjanci spędzą całą noc razem.

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Kiedy 3428 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3428 "Barw szczęścia" będzie emitowany we wtorek, 27 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Oto, co wydarzy się w życiu Marcina Kodura. Daria szybko nie zniknie z jego życia

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