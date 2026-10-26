Barwy szczęścia, odcinek 3440: Kasia z Łukaszem wstrząśnięci zachowaniem Ksawcia! Do tego jest zdolny - ZDJĘCIA

Ksawery zniszczy telefon koleżanki w 3440 odcinku "Barwach szczęścia"

Problemy Ksawerego tylko narosną. W 3440 odcinku "Barw szczęścia" nastolatek zrobi koleżance złośliwy żart, który zakończy się zniszczeniem jej telefonu. Zachowanie Ksawcia będzie miało konkretne konsekwencje, a sprawa nie skończy się na zwykłej szkolnej sprzeczce. Warto wspomnieć, że zagubiony chłopak ukrywa swoje problemy związane z ADHD, ale nie oznacza to, że jego postępowanie pozostanie bez reakcji. Kasia i Łukasz będą musieli zmierzyć się z wybrykiem syna, który narazi inną osobę na stratę.

Ojciec Aliny zażąda od rodziców Ksawcia 4 tysięcy złotych

Już w 3441 "Barw szczęścia" odcinku sprawa zniszczonego telefonu przybierze poważniejszy obrót. Kasia i Łukasz spotkają się w szkole z wściekłym ojcem Aliny. Mężczyzna zażąda od nich aż czterech tysięcy złotych za sprzęt zniszczony przez Ksawerego. Nie chodzi już tylko o nieodpowiedzialny żart syna, ale również o odpowiedzialność za jego zachowanie i konsekwencje finansowe. Kasia i Łukasz będą musieli zareagować na wybryk Ksawcia, który może mieć znacznie poważniejsze skutki, niż chłopak przewidywał. Dlatego też, siądą z chłopakiem do rozmowy, ale to nie będzie przyjemna wymiana zdań. Kasia z trudnem zapanuje nad nerwami, a Sadowski zauważy, że zachowanie syna naprawdę przybiera kiepski obrót.

Kasia straci cierpliwość do syna. Dojdzie do kłótni z Celiną

W kolejnych odcinkach „Barw szczęścia” konflikt w rodzinie jeszcze wzrośnie. Kasia straci cierpliwość do buntującego się Ksawerego, a sytuacja stanie się na tyle trudna, że nie wszyscy będą zgadzać się co do tego, jak należy potraktować chłopaka. Gdy zatem Celina (Oriana Krajewska) spróbuje stanąć w obronie Ksawcia, dojdzie do ostrej sprzeczki między nią a Górką. Kasia nie będzie miała ochoty przymykać oka na zachowanie syna, zwłaszcza po tym, jak jego żart doprowadzi do zniszczenia cudzego telefonu.

Kiedy 3440 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3440 "Barw szczęścia" będzie emitowany w piątek, 13 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.