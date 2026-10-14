Barwy szczęścia, odcinek 3420: Justin ostro potraktuje Karolinę! Wprost powie jej, co naprawdę znaczy dla Bruna - ZDJĘCIA

Justin w 3420 odcinku "Barw szczęścia" zajmie miejsce Karoliny w hotelu

W 3420 odcinku "Barw szczęścia" sytuacja Karoliny zmieni się diametralnie. Po aferze ze sfałszowanym nagraniem, które miało pogrążyć Justina, Stańska zostanie odsunięta przez męża od hotelu. Bruno nie będzie chciał ryzykować dalszych problemów i nakaże jej pozostać na przymusowym urlopie. Co więcej, zablokuje żonie dostęp do hotelowego systemu i przekaże większość jej dotychczasowych obowiązków właśnie Justinowi.

Dla Karoliny trudno będzie wyobrazić sobie większe upokorzenie. Jeszcze niedawno robiła wszystko, żeby pozbyć się Skotnickiego z firmy. To przeciwko niemu wymierzona była jej intryga, przez którą Justin miał zostać uznany za niewiernego Oli (Michalina Robakiewicz). Teraz role całkowicie się odwrócą. W 3420 odcinku "Barw szczęścia" to Karolina znajdzie się poza hotelem, a Justin będzie wykonywał jej pracę. Stańska nie zamierza się jednak z tym pogodzić.

Karolina w 3420 odcinku "Barw szczęścia" zagrozi Justinowi. Będzie pewna, że wróci

Gdy Karolina pojawi się w hotelu, Skotnicki od razu da jej do zrozumienia, że sytuacja jest jasna. Ona już tam nie pracuje, przynajmniej na razie. Karolina odpowie jednak z typową dla siebie pewnością siebie. Uprzedzi Justina, żeby za bardzo nie przyzwyczajał się do nowej pozycji, ponieważ zamierza wrócić szybciej, niż się spodziewa.

W 3420 odcinku "Barw szczęścia" Stańska będzie przekonana, że ostatecznie zdoła wpłynąć na Bruna. W końcu jest jego żoną i uzna, że doskonale wie, jak przekonać męża do zmiany zdania. Będzie też pewna, że gdy tylko odzyska dostęp do hotelu, Justin będzie miał poważne problemy. Skotnicki nie przestraszy się jednak jej gróźb. Wręcz przeciwnie, odpowie Karolinie w sposób, który wyjątkowo mocno ją zaboli.

– Karolina, ty tu już nie pracujesz. – Nie przyzwyczajaj się. Wrócę szybciej niż myślisz. – Karolina, jeśli trafisz za kratki, to Bruno nawet ci nie pozwoli zbliżyć się do hotelu. – Uwierz mi, że wiem, jak go przekonać, żeby zmienił zdanie, a wtedy ty będziesz miał problemy. – Dla Bruna ten hotel jest oczkiem w głowie. Poświęcił dla niego jedno małżeństwo, poświęci i ciebie. – Jeszcze ci zetrę ten uśmieszek z twarzy.

Justin w 3420 odcinku "Barw szczęścia" uderzy Karolinę w najczulszy punkt

W 3420 odcinku "Barw szczęścia" Justin jasno pokaże, że nie wierzy w zapewnienia Karoliny o jej wpływie na Bruna. Jego zdaniem Stańska kompletnie przecenia swoją pozycję. Skotnicki przypomni jej, jak ważny dla Bruna jest hotel i że to właśnie firma będzie dla Stańskiego priorytetem, kiedy okaże się, że działania jego żony mogą uderzyć w reputację biznesu i narazić go na kolejne problemy.

Justin pójdzie jednak o krok dalej. Nie powie jedynie, że Bruno wybierze hotel zamiast Karoliny. Wprost stwierdzi, że Stański już kiedyś poświęcił dla niego małżeństwo i może zrobić dokładnie to samo ponownie. To oczywiście będzie ocena samego Justina, ale w 3420 odcinku "Barw szczęścia" wyjątkowo mocno trafi w obawy Karoliny. Tym bardziej że zachowanie Bruna zacznie potwierdzać, że dla ochrony hotelu jest gotowy postawić żonie bardzo twarde granice.

Kiedy 3420 odcinek "Barw szczęścia"?

3420 odcinek "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany w czwartek, 15 października 2026 roku o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Justin sprowokuje Karolinę! Jej dni na wolności będą policzone