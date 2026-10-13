Barwy szczęścia, odcinek 3418: Karolina zatrzymana! Justin zaśmieje się żonie Bruna w twarz - ZDJĘCIA

Karolina zatrzymana przez Majaka w 3418 odcinku "Barw szczęścia" na oczach Justina!

Karolina pójdzie siedzieć w 3418 odcinku "Barw szczęścia"? Wreszcie nadejdzie dzień, na który Justin czekał tak długo. Dzięki dowodom zebranym przez Celinę zaraz po zatrzymaniu wspólnika Karoliny, specjalisty od deep fake'ów, inspektor Majak wkroczy do hotelu Bruna, żeby zatrzymać jego żonę! Wizyta policjanta wprawi Justina w tak świetny humor, że otwarcie będzie kpił ze Stańskiej. Czekają na moment aż nastąpi punkt kulminacyjny.

- Ja bym z przyjemnością popatrzył, jak pan wykonuje swoje obowiązki. Jeśli można? - zwróci się Justin do Majaka z triumfalnym uśmiechem na ustach.

- To nie jest zabronione...

Po chwili Bruno wyjdzie z gabinetu, bo w 3418 odcinku "Barw szczęścia" wystraszona Karolina poprosi ukochanego, żeby wyjaśnił z policjantem o co dokładnie chodzi. Jednak inspektor nie będzie chciał wdawać się w dyskusję ze Stańskim. Przyjdzie zgarnąć Karolinę i nikt go przed tym nie powstrzyma!

- Ja do pana żony...

- W jakiej sprawie? - zapyta Karolina, która wychyli się z gabinetu.- W sprawie o zniesławienie z artykułu 212. Ale sprawa jest szersza, a więc zapraszam na komendę w celu złożenia wyjaśnień - powie lodowatym tonem Majak.

- To chyba jakaś pomyłka...

- Chyba nie! - wtrąci roześmiany Justin.- Tym bardziej zapraszam. Na komendzie będziemy mogli sobie wszystko na spokojnie wyjaśnić.

- Skoro nie jestem zatrzymana, to myślę, że ja podziękuję za tą rozmowę...

- Póki co grzecznie zapraszam do radiowozu, ale jeżeli woli być pani doprowadzona w kajdankach, z użyciem siły, to nie ma problemu - Majak w 3418 odcinku "Barw szczęścia" uprzedzi Karolinę, że jeśli nie pojedzie z nim na posterunek policji, to skuje ją kajdankami.

Blada ze strachu Karolina w 3418 odcinku "Barw szczęścia" już nie ośmieli się protestować. Bruno wyda żonę policji, ale nie zostawi jej bez pomocy. - Jedź, ja zadzwonię do adwokata. Telefon zostawiłem w gabinecie. Trzymaj się. Przyjadę jak najszybciej

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Bruno po zatrzymaniu Karoliny w 3418 odcinku "Barw szczęścia" zacznie grozić Justinowi

Po wyprowadzeniu Karoliny z hotelu w 3418 odcinku "Barw szczęścia" Justina nie opuści dobry humor. Zacznie się głośno śmiać w hotelowym lobby, co wyprowadzi Bruna z równowagi. Podejdzie on do Skotnickiego i zacznie mu grozić.

- Miło widzieć, że sprawiedliwość wygrywa! - ogłosi Justin.

- Zapłacisz mi za to...

- Najpierw to zapłaci Karolina! A później się zobaczy... - zapowie Skotnicki.

Kiedy 3418 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3418 "Barw szczęścia" będzie emitowany we wtorek, 13 października 2026 r.,o godz. 20.05 w TVP2.

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