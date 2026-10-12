Barwy szczęścia, odcinek 3417: Adam porwany! Bezwzględny Daniel wywiezie narkomana do lasu i uwięzi, by chronić przed nim syna i Pyrków - ZDJĘCIA

Narkoman Adam uwięziony przez Daniela w 3417 odcinku "Barw szczęścia"! Co mu zrobi ojciec Emila?

Nieobliczalny Daniel w 3417 odcinku "Barw szczęścia" pokaże nowemu współlokatorowi Huberta (Marek Molak) i Asi (Anna Gzyra), że z nim i Pyrkami lepiej nie zadzierać. Porwie i uwięzi Adama, bo nie zniesie tego, że Emil musi mieszkać z narkomanem, który z każdym dniem staje się coraz bardziej nieprzewidywalny! Pyrkowie nie będą wiedzieli, co mu strzeli do głowy, kiedy będzie na haju. Weteran wojenny, który ma za sobą tragiczne przejścia na misjach, także jako żołnierz Legii Cudzoziemskiej, będzie gotów na wszystko, by zapewnić synowi bezpieczeństwo.

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Po tym jak w 3417 odcinku "Barw szczęścia" bezwzględny Daniel wywiezie narkomana do lasu na całą noc, zacznie go straszyć, żeby Adama przepędzić z domu przy Zacisznej raz na zawsze.

- Jak ci noc minęła? Przemyślałeś sobie kilka spraw? - ojciec Emila przystawi Adamowi nóż do twarz i z pogardą w głosie będzie mu groził, że go zabije. - Bo jaki jest w ogóle pożytek dla świata z takiego odpadu jak ty?!

Porwany Adam usłyszy groźby Daniela w 3417 odcinku "Barw szczęścia"

Uwięziony Adam w 3417 odcinku "Barw szczęścia" zacznie wzywać pomocy, lecz nikt go nie usłyszy w środku lasu. Daniel stanie się wobec niego coraz bardziej agresywny.

- Zamknij się, płoszysz tylko zwierzęta! Nie szarp się tak, bo zwichniesz sobie nadgarstki… Fajna okolica, prawda? Spokojna bardzo i odludna... Uznaj to za ostrzeżenie! Drugiego nie będzie. Dociera to do tej twojej przeżartej dragami pały czy nie?! Masz się trzymać z dala od tamtego domu, rozumiesz?!

- Tak... Rozumiem!!!

- Jeśli się tam znowu pojawisz, wywiozę cię o wiele dalej! W miejsce, gdzie nikt cię nie znajdzie, łapiesz?

- Łapię!...

Ostra rozmowa Daniela z Hubertem o narkomanie w 3417 odcinku "Barw szczęścia"

Kilka godzin później w 3417 odcinku "Barw szczęścia" Daniel uwolni Adama, ale postanowi porozmawiać także z Hubertem o tym, że ktoś taki jak ćpun - degenerat nie może z nimi mieszkać. Nie pochwali się jednak, co zrobił nowemu lokatorowi. W ostrych słowach uprzedzi jednak Pyrkę, że nie pozwoli, żeby Emilowi stała się krzywda.

- Jeśli chodzi o moją rodzinę, nie cofnę się przed niczym. I tobie radzę podobną postawę! Masz zrobić wszystko, żeby ten degenerat nie kręcił się w pobliżu mojego syna, rozumiesz?!

- Nie mów do mnie tym tonem, Daniel…

- Będę mówił tak, jak uznam za stosowne... Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy? - zakończy groźby Daniel.

Kiedy 3417 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3417 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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