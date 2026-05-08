Barwy szczęścia, odcinek 3387: Tak będzie wyglądał ślub Karoliny i Bruna w Las Vegas. Stański jeszcze nie wie, co go czeka - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-05-08 10:54

W 3387 odcinku „Barw szczęścia” Karolina (Marta Dąbrowska) i Bruno (Lesław Żurek) wezmą szalony ślub w samym sercu Las Vegas! Zakochani postawią na błyskawiczną ceremonię w zupełnie nietypowym stylu, będą kowbojskie kapelusze, kamizelki, kwiaty i kolorowe dekoracje, a przysięgę małżeńską odbiorą przed urzędnikiem przebranym za kowboja. Wszystko będzie wyglądało jak scena z amerykańskiego filmu. Koniecznie zobacz galerię zdjęć z tego niezwykłego ślubu!

Lesław Żurek jako Bruno i Marta Dąbrowska jako Karolina w stylizacjach Dzikiego Zachodu podczas ślubu w Las Vegas w serialu „Barwy szczęścia”. Bruno podaje obrączki, Karolina trzyma bukiet białych kwiatów. Scena z serialu dostępnego na Super Seriale.
"Barwy szczęścia" odcinek 3387 - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Pomysł spontanicznego małżeństwa wyjdzie od Bruna, który podczas pobytu w Las Vegas kompletnie da się ponieść atmosferze miasta. Stański uzna, że nie ma sensu dłużej czekać i zacznie przekonywać Karolinę, by powiedzieli sobie „tak” właśnie tam, w najbardziej szalonym miejscu na świecie.

Nietypowy ślub Karoliny i Bruna w 3387 odcinku "Barw szczęścia"

Karolina początkowo będzie zaskoczona, ale ostatecznie zgodzi się na błyskawiczną ceremonię. Para całkowicie odejdzie od klasycznej formy ślubu. Zamiast eleganckich kreacji pojawią się stylizacje inspirowane Dzikim Zachodem – kapelusze, kamizelki i luźniejszy klimat, idealnie wpisujący się w Las Vegas.

Nie zabraknie też romantycznych elementów. Podczas ceremonii pojawią się balony, kwiaty i obrączki, a najważniejszy moment rozegra się przed urzędnikiem stylizowanym na kowboja. To właśnie wtedy padną słowa przysięgi, po których Bruno i Karolina oficjalnie zostaną małżeństwem.

Stański szybko pożałuje szalonego ślubu w Vegas?

Po ceremonii świeżo upieczeni małżonkowie będą świętować i cieszyć się wspólnymi chwilami, nieświadomi, że po powrocie do Polski ich życie znów mocno się skomplikuje. Bruno nadal nie będzie wiedział, że Karolina prowadzi własne gry i intrygi związane z hotelem, które wkrótce zaczną wychodzić na jaw.

Dodatkowo sytuację zaognią kolejne konflikty, między innymi z Justinem (Jasper Sołtysiewicz). Wszystko wskazuje na to, że bajkowy ślub w Las Vegas okaże się jedynie krótką chwilą szczęścia przed następną burzą w życiu Bruna i Karoliny.

