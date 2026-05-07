Barwy szczęścia, odcinek 3387: Ola dowie się o zdradzie Justina. Dostanie ostre nagranie jego i Reginy 

"Barwy szczęścia" odcinek 3387 - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3387 odcinku „Barw szczęścia” Ola będzie przekonana, że najgorsze już za nimi. Po wcześniejszych problemach i kryzysach relacja z Justinem w końcu zacznie się układać. Tym większy będzie jej szok, gdy nagle otrzyma tajemnicze nagranie.

Zdrada Justina będzie widoczna na nagraniu

Ostry film pokaże sceny sugerujące romans Justina i Reginy. Ola kompletnie się załamie, bo jeszcze niedawno Skotnicki zapewniał ją o swojej miłości i oddaniu. Widok ukochanego z byłą partnerką okaże się dla niej ciosem prosto w serce. Powrót Reginy do życia Justina od dawna budził emocje. Widzowie pamiętają przecież, że Skotnicki był w niej zakochany po uszy i długo nie potrafił o niej zapomnieć. Dla Reginy znosił nawet kolejne awantury z Frankiem (Mateusz Banasiuk), który za wszelką cenę próbował odzyskać żonę. Choć ich związek ostatecznie się rozpadł, uczucia nigdy całkiem nie wygasły. Dlatego gdy Ola zobaczy kompromitujące nagranie, natychmiast uzna, że Justin wrócił do dawnej ukochanej.

Ola nie uwierzy Justinowi

Już w 3388 odcinku „Barw szczęścia” Justin będzie próbował tłumaczyć ukochanej, że jest niewinny i padł ofiarą perfidnej intrygi. Skotnicki zacznie podejrzewać, że za wszystkim stoi Karolina (Marta Dąbrowska), z którą od dawna pozostaje w konflikcie. Ola nie będzie jednak chciała słuchać wyjaśnień. Dziewczyna zacznie się pakować i postanowi wrócić do matki. Nawet Oliwka (Wiktoria Gąsiewska), która spróbuje stanąć po stronie Justina, nie przekona jej do zmiany decyzji.

Regina i Franek ruszą do akcji

Sytuacja zrobi się jeszcze bardziej dramatyczna w 3389 odcinku „Barw szczęścia”. Regina razem z Frankiem zjawi się u Justina, gotowa walczyć z osobą, która próbuje wrobić ich w romans. Oboje będą chcieli również szczerze porozmawiać z Olą i przekonać ją, że padli ofiarą manipulacji. Justin i Regina poproszą o pomoc Sebastiana, licząc, że uda się wyjaśnić sprawę kompromitującego nagrania. Niestety usłyszą niepokojące informacje, które tylko pogorszą sytuację.

W 3390 odcinku „Barw szczęścia” Skotnicki nadal będzie próbował odzyskać Olę i udowodnić, że nagranie zostało spreparowane przy użyciu technologii deepfake. Sebastian jednak wciąż nie będzie miał dla niego dobrych wiadomości.

Jakby tego było mało, po powrocie Bruna (Lesław Żurek) i Karoliny z USA w hotelu znów wybuchnie awantura, a Justin kolejny raz znajdzie się na przegranej pozycji. Czy Ola odkryje prawdę, zanim będzie za późno? A może nagranie raz na zawsze zniszczy jej miłość do Justina?

Barwy szczęścia. Aleks i Romeo nigdy się nie pogodzą? Przywłaszczył sobie jego życie!