"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3381
Dla Aldony i Borysa sytuacja z panem Bogumiłem będzie bolesną lekcją pokory i dowodem na to, że praca grzyboznawcy wymaga absolutnej nieomylności. Czy Grzelakowie zdążą wyjaśnić pomyłkę i odzyskać spokój ducha? Zachęcamy do śledzenia losów bohaterów i sprawdzania naszych streszczeń, w których wyjaśnimy, jak ta stresująca sytuacja wpłynie na dalsze losy ich małżeństwa i sklepu.
Nowy biznes i nowe problemy w 3381 odcinku "Barw szczęścia"
Problemy finansowe, z którymi borykali się Aldona i Borys, zmusiły ich do szukania nowych źródeł dochodu. Postawienie na grzyby wydawało się idealnym rozwiązaniem dla ich lokalnego sklepiku. Grzelakowa, chcąc prowadzić interes w pełni profesjonalnie, zaczęła ubiegać się o oficjalne uprawnienia grzyboznawcy. Wszystko po to, by klienci mieli pewność, że kupują produkty najwyższej jakości. Niestety, ambitne plany ratowania domowego budżetu zderzą się z trudną rzeczywistością.
Fatalna pomyłka Grzelaków w 3381 odcinku "Barw szczęścia"
W odcinku 3381 sytuacja skomplikuje się, gdy Aldona i Borys odkryją, że w partii suszonych grzybów znalazły się lisówki. Choć nie są one grzybami o najsilniejszym działaniu, mogą wywołać u nieświadomego konsumenta bardzo bolesne i gwałtowne dolegliwości żołądkowe. Strach Grzelaków będzie tym większy, że towar trafił już do pana Bogumiła. Małżonkowie natychmiast uświadomią sobie, że ich stały klient może dotkliwie odchorować.
Aldona i Borys wpadają w panikę w 3381 odcinku "Barw szczęścia"
Oprócz troski o zdrowie sąsiada, małżonkowie muszą zmierzyć się z widmem odpowiedzialności za wprowadzenie do obrotu wadliwego towaru. Taka wpadka może oznaczać nie tylko utratę dobrego imienia, na które pracowali latami, ale także poważne problemy z sanepidem i ryzyko wysokich kar finansowych. Rozpoczyna się nerwowa akcja ratunkowa, by ostrzec klienta i odebrać od niego pechową paczkę, zanim dojdzie do fatalnej w skutkach kolacji.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3381. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)