Barwy szczęścia, odcinek 3380: Hubert zdradzony! Kolejna kobieta zawiedzie Pyrkę na całej linii

"Barwy szczęścia" odcinek 3380 - czwartek, 14.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Po tym, co wydarzyło się wcześniej wokół domu Pyrków, Hubert będzie miał coraz mniej złudzeń, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Zamieszanie związane z działaniami Iwony (Izabela Zwierzyńska) i postawą Lucyny (Grażyna Zielińska) już wcześniej nadwyrężyło jego zaufanie do najbliższych. Kolejne decyzje podejmowane ponad jego głową sprawiły, że poczuł, jak grunt usuwa mu się spod nóg.

Hubert zdradzony w 3380 odcinku "Barw szczęścia"

W 3380 odcinku „Barw szczęścia” jego obawy tylko się potwierdzą. Hubert z rosnącą irytacją zacznie obserwować, jak Wilk (Adam Szczyszczaj) krok po kroku przekonuje kolejnych mieszkańców Zacisznej do sprzedaży domów. Deweloper nie odpuści i będzie coraz skuteczniejszy, a wizja zmian na osiedlu stanie się coraz bardziej realna.

Największy cios nadejdzie jednak w momencie, gdy Pyrka odkryje, że ofertą Wilka zaczyna interesować się także Agata (Natalia Zambrzycka). Dla Huberta będzie to prawdziwy szok i poczucie zdrady – tym bardziej bolesne, że dotyczyć będzie osoby z najbliższego otoczenia. Uzna, że ktoś, komu ufał, stanął po drugiej stronie konfliktu.

Agata wejdzie w układ z Wilkiem?

To właśnie wtedy emocje sięgną zenitu. Hubert poczuje, że zostaje z tym problemem sam, a jego zdanie przestaje mieć znaczenie. W jego oczach zainteresowanie Agaty sprzedażą domu nie będzie zwykłą decyzją, lecz ciosem w rodzinne wartości i wspólnotę, którą próbował chronić.

Wszystko wskazuje na to, że sytuacja na Zacisznej doprowadzi do poważnych podziałów, a relacje między bliskimi zostaną wystawione na ciężką próbę. I choć jeszcze niedawno wydawało się, że najgorsze już za nimi, dla Huberta to dopiero początek prawdziwego kryzysu.