Barwy szczęścia, odcinek 3353: Lucyna naraziła się policji! Teraz musi się tłumaczyć ze swoich czynów

W poprzednim odcinku (3352) poszukiwania mieszkania wywołały konflikt między Agatą a Ignacym, ponieważ Pyrka odrzucała kolejne oferty. Natalia wsparła Dominikę obietnicą apelacji w sprawie Soni. U Zwoleńskiej doszło do spięcia, gdy Rawiczowa naraziła się synowej, pokazując chorej Lei nagranie z Cezarym. Tymczasem Jerzy spotkał na brydżu odmienioną Wandę, a jej nagły powrót do aktywnego życia zaskoczył syna, Tomasza.

Barwy szczęścia. Emil nie przyzna się Asi, gdzie go zabiera ojciec!

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3353

W hotelu Stańskiego przygotowania do urodzin córki milionera prowadzą do sporu z Justinem, w wyniku którego Bruno zataja przed inwestorami część zysków z wydarzenia. Tymczasem Wanda ostatecznie kończy okres żałoby, a Wiracka decyduje się na szczerą rozmowę z unikającym jej Tomaszem. Równolegle Ignacy uświadamia sobie, że Agata zwleka z wyprowadzką ze względu na rodzinną atmosferę tworzoną przez Lucynę - domowy spokój przerywa jednak niespodziewane wezwanie Zwierzchowskiej na policję w związku z dawną napaścią na Wilka.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3353. odcinek zostanie wyemitowany w wtorek, 7 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)

