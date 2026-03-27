Barwy szczęścia, odcinek 3351: Natalia na procesie Soni przedstawia w sądzie wstrząsające nagranie z ukrytej kamery

W ostatnim odcinku serialu "Barwy szczęścia" emocje ponownie wzięły górę, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Tomasz, na wieść o rozstaniu Grażyny i Patryka, wyraźnie odżył i od razu zaczął wypytywać Justina o szczegóły. Tymczasem Gabi zaniepokoiło zachowanie Emila, co skłoniło ją do szczerej rozmowy z Asią. Nie mniejsze dramaty przeżywała Rawiczowa, która, nie mogąc zobaczyć się z synem, błagała Natalię o pomoc w tej sprawie. Sama Natalia stanęła przed trudnymi wyzwaniami, gdyż nie tylko zmierzyła się z tęsknotą małej Lei za ojcem, ale również oficjalnie przejęła sprawę Soni, przygotowując się do rozprawy. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Barwy szczęścia" odc. 3351 - streszczenie

W bistro dochodzi do przypadkowego spotkania Jerzego z Wandą, która namawia przyjaciela na deser. Ich rozmowę obserwuje Krystyna, z zadowoleniem zauważając, że wdowa zaczyna wracać do dawnej formy i odzyskuje radość życia. W tym samym czasie, na sali sądowej w sprawie Soni, Dominika składa obciążające zeznania dotyczące jej toksycznego związku ze Stefaniakiem. Natalia przedstawia sądowi kluczowy dowód – wstrząsające nagranie zarejestrowane przez ukrytą kamerę. Równolegle narasta konflikt między Hubertem a Danielem, któremu Hubert zarzuca ignorowanie potrzeb Asi i Emila przez lata. Po kłótni Hubert postanawia sam odbyć szczerą rozmowę z chłopcem.

"Barwy szczęścia" odc. 3351 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój dramatycznych wydarzeń w życiu swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek przyniesie wiele emocji, zwłaszcza w wątkach Soni, Huberta i Daniela, dlatego warto być na bieżąco. Aby nie przegapić kluczowych momentów, warto zanotować sobie datę i godzinę premiery. Najnowszy, 3351. odcinek "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany w piątek, 3 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat przyciąga przed telewizory miliony Polaków, śledzących losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Produkcja w mistrzowski sposób łączy codzienne problemy, wzruszające chwile i nieoczekiwane zwroty akcji. To opowieść o miłości, przyjaźni i rodzinnych więziach, z którą łatwo mogą utożsamić się widzowie w każdym wieku. Dzięki barwnym postaciom i wciągającej fabule, serial na stałe zagościł w sercach publiczności. W serialu występują m.in.: