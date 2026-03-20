Barwy szczęścia, odcinek 3348: Justin zacznie wstydzić się Oli? Już nie usuną jej stomii - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-03-20 14:21

W 3348 odcinku "Barw szczęścia" Justin (Jasper Sołtysiewicz) już skończy dekorowanie swojego nowego loftu, do którego zaprosi Olę (Michalina Robakiewicz). Zamilska będzie pod wrażeniem pracy ukochanego, ale tylko do czasu aż nie zobaczy w sypialni swojego aktu, na którym będzie przedstawiona bez stomii. W 3348 odcinku "Barw szczęścia" partnerka Skotnickiego od razu pomyśli, że chłopak tak naprawdę wstydzi się tego jak ona wygląda, co ogromnie ją zaboli. Tym bardziej, ze w tym samym czasie dowie się, że zostanie z nią na dłużej niż miała, jak i nie na zawsze, bo kolejne badania wykluczą jej usunięcie! Czy zatem Justin ją zostawi? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"Barwy szczęścia" odcinek 3348 - wtorek, 31.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3348 odcinku "Barw szczęścia" Justin ponownie zaprosi Olę do loftu, który sam zakupi i zaprojektuje. Skotnicki postanowi pochwalić się efektem końcowym swojej ukochanej, gdy wszystko już będzie gotowe. Tym bardziej, że jak podaje swiatseriali.interia.pl i dla niej przygotuje coś naprawdę specjalnego. Ale nim jej to pokaże, to zabierze ją na obchód mieszkania, którym Zamilska będzie naprawdę zachwycona. Ale niestety tylko do czasu...

- Bardzo tu pięknie. Nie spodziewałam się... Zrobiłeś to wszystko sam? - spyta go Ola.

- No pewnie! Żadnych dekoratorów czy architektów wnętrz, nawet ze sztucznej inteligencji nie korzystałem - wyłącznie z własnej. I z własnego dobrego gustu - pochwali się Justin.

- Napracowałeś się, a ja nic nie zrobiłam. Przyszłam na gotowe... - zauważy Zamilska.

- To była czysta przyjemność. No i nie chciałem, żebyś dźwigała, a trudno byłoby tego uniknąć - zapewni ją ukochany.

- Stomia to nie choroba - przypomni mu partnerka.

- Wiem, ale i tak lepiej uważać - uzna Skotnicki, po czym w 3348 odcinku "Barw szczęścia" doda, że w łazience przygotował dla niej osobną szafkę na stomijne akcesoria. Jednak na tym wcale nie poprzestał - Zaraz ci pokażę, ale najpierw sypialnia. Tam mam największą niespodziankę.

Ola źle zrozumie intencje Justina w 3348 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3348 odcinku "Barw szczęścia" Ola i Justin przekroczą próg sypialni, gdzie nad łóżkiem Zamilska dostrzeże swój akt. Tyle tylko, że będzie przedstawił ją bez stomii, co od razu wzbudzi w niej zburzenie.

- Stomia jest zbyt brzydka, żeby znalazła się na tym pięknym obrazku, tak? Nie pasuje tu? - wyrzuci ukochanemu.

W tej chwili w 3348 odcinku "Barw szczęścia" Skotnicki zacznie się tłumaczyć, że początkowo w ogóle zapomniał o niej wspomnieć malarzowi, a gdy sobie o tym przypomniał, to było już za późno, bo zepsułoby to całą kompozycję. Jednak te słowa zranią ją jeszcze bardziej...

- Uznaliśmy, że nie ma sensu psuć kompozycji - wyjaśni jej Justin.

- Czyli jestem popsuta, tak? Tak o mnie myślisz? Po prostu się mnie wstydzisz, przyznaj to wreszcie - rzuci Ola, po czym zaleje się łzami.

Zamilska usłyszy straszliwą diagnozę w 3348 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3348 odcinku "Barw szczęścia" będzie na świeżo po badaniach, które wykażą, że usunięcie stomii jest w tym momencie niemożliwe. Oczywiście, w tej sytuacji Justin od razu zacznie pocieszać swoją ukochaną, ale niestety na marne.

- Nie usuną jej - wyzna mu Zamilska.

- Ale może z czasem... - spróbuje pocieszyć ją Skotnicki.

- Nie. Nie mogę się łudzić. Zostanę z tym czymś do końca życia - załamie się dziewczyna.

Jednak po chwili w 3348 odcinku "Barw szczęścia", gdy emocje już opadną, to przyjdzie jej refleksja. Ola przeprosi Justina za swój wybuch, ale on nie będzie miał do niej żadnych pretensji. A wręcz przeciwnie, gdyż zapewni ją, że kocha ją taką jaką jest!

- Tak pięknie tu wszystko urządziłeś i tak bardzo się napracowałeś. Przepraszam, że nie umiałam się tym cieszyć razem z tobą - zreflektuje się Ola, na co Justin obejmie ją ramieniem i kolejny raz spróbuje dodać jej otuchy - A ze stomią da się żyć.

Barwy szczęścia, ZWIASTUN. Problemy Oli i Justina przez pracę u Oliwki

