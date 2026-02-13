Barwy szczęścia, odcinek 3317: Pierwsza rocznica Gabrysi i Szczepana! Najpierw oświadczyny, a potem kolejny krok - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3317 - poniedziałek, 16.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2
W 3317 odcinku "Barw szczęścia" Gabrysia i Szczepan będą obchodzić pierwszą rocznicę swojego związku, którą Krajewski postanowi należycie uczcić. Zdradzamy, że prawnik zaprosi swoją ukochaną na kolację do restobaru SezoNovego, gdzie będzie raczył Niedzielską nie tylko winem i wykwintnymi serami, ale także zabawną rozmową, która szybko zejdzie na poważne tematy!
Wszystko przez to, że w 3317 odcinku "Barw szczęścia" Krajewski wspomni nawet o oświadczynach, czym w pierwszej chwili wystraszy Niedzielską! I nic dziwnego, gdyż Gabrysia doskonale będzie znać jego przeszłość, a jak się okaże i teraźniejszość, czego jeszcze nie będzie świadoma. Ale przede wszystkim będzie mieć w pamięci swoje nieudane związki.
- Ty naprawdę się wystraszyłaś - zauważy Szczepan.
- Po tym wszystkim, co przeszłam, jestem ostrożna - wyjaśni mu Gabrysia.
Gabrysia nie zgodzi się zostać żoną Szczepana w 3317 odcinku "Barw szczęścia"!
Jednak Szczepan w 3317 odcinku "Barw szczęścia" tak łatwo nie odpuści i zacznie drążyć temat oświadczyn. Ale Gabrysia da mu jasno do zrozumienia, że w zaistniałych okolicznościach nie zgodziłaby zostać się jego żoną!
- A gdybym naprawdę to zrobił? - dopyta Krajewski.
- Odmówiłabym! - odpowie szybko Niedzielska.
- Serio? Tak bez zastanowienia? - zdziwi się Szczepan.
- Pewnie. Takie publiczne oświadczyny to nie mój styl... - wyjaśni mu Gabrysia.
Uparty Krajewski zaproponuje Niedzielskiej wspólne zamieszkanie zamiast oświadczyn w 3317 odcinku "Barw szczęścia"!
I w tym momencie w 3317 odcinku "Barw szczęścia" Krajewski odetchnie z ulgą, gdyż już będzie myślał, że we wszystkich chodzi wyłącznie o niego. Ale na swoje szczęście będzie w błędzie i stąd tak bardzo się z tego ucieszy.
- A, chyba że tak! Bo już myślałem, że wolałabyś innego narzeczonego! - wyzna jej prawnik.
Do tego stopnia, że w 3317 odcinku "Barw szczęścia" postanowi zaproponować Gabrysi kolejny krok, który mógłby przekonać ją do pomysłu oświadczyn! A mianowicie wspólne zamieszkanie, dzięki któremu mogliby poznać się jeszcze lepiej!
- Może zacznijmy właśnie od tego?... Ostrożny wariant rozwoju sytuacji.... Co ty na to? - zaproponuje jej ukochany.
Ale czy ostrożna Gabrysia w 3317 odcinku "Barw szczęścia" na to przystanie? Czy Niedzielska zgodzi się zamieszkać z Krajewskim? A może i w tym temacie jeszcze się wstrzyma? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!