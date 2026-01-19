Barwy szczęścia, odcinek 3315: Kolejne oszustwo Romeo! Aldona odkryje, co nawyczyniał Włoch!

"Barwy szczęścia" odcinek 3315 - czwartek, 12.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3315 odcinku „Barw szczęścia” Romeo zdecyduje się symbolicznie pożegnać matkę. Włoch rozsypie jej prochy w miejscu, które kobieta pokochała w młodości. Przez cały ten trudny moment będzie miał wsparcie Ewy (Gabriela Ziembicka), która nie opuści go ani na chwilę. Dla Romea będzie to bardzo emocjonalne przeżycie, ale jednocześnie początek ogromnych kłopotów, które szybko dotkną także Grzelaków.

Aldona odkryje prawdę o pustej urnie w 3315 odcinku "Barw szczęścia"

Gdy Aldona dowie się, że na cmentarzu pochowano pustą urnę, przeżyje ogromny wstrząs. Grzelakowa poczuje się oszukana i zmanipulowana, zwłaszcza że niedawno starała się pomóc Romeowi po śmierci jego matki. Co gorsza, Borys przyzna się jej, że znał prawdę i zgodził się na taki pochówek, czym tylko pogłębi rodzinny kryzys.

To nie pierwszy raz, gdy Romeo zawiedzie Aldonę

W 3315 odcinku „Barw szczęścia” Aldona przypomni sobie, że to nie pierwsza sytuacja, w której Romeo nadużył jej zaufania. Jakiś czas temu chłopak dopuścił się kradzieży i okłamywał Grzelaków, czym doprowadził do poważnego kryzysu w ich domu. Choć tamta sprawa została wyjaśniona, a Aldona i Borys zdecydowali się mu wybaczyć, zamieszanie wokół pogrzebu okaże się kolejnym momentem, w którym cierpliwość Grzelakowej zostanie wystawiona na bardzo ciężką próbę. Czy tym razem Aldona będzie w stanie przejść nad tym do porządku dziennego?

Romeo po raz kolejny stanie się sprawcą sporego zamieszania. Nawet w tak trudnej chwili Włoch mocno namiesza.