Barwy szczęścia, odcinek 3313: Hubert pokłóci się z Agatą o wyprowadzkę! Wypomni jej, że mieszkała za darmo 

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-01-30 14:23

W 3313 odcinku „Barw szczęścia” Hubert (Marek Molak) będzie bliski eksplozji, gdy dowie się, że jego siostra Agata (Natalia Zambrzycka) planuje kupić własne mieszkanie i wyprowadzić się z rodzinnego domu. Konflikt wywołają nie tylko emocje związane z wyprowadzką, ale także napięcie finansowe – Hubert przypomni siostrze, że przez lata mieszkała „za darmo”, a teraz pojawi się problem ze spłatą Iwony (Izabela Zwierzyńska). Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz) spróbuje załagodzić spór tuż przed ich ślubem.

„Barwy szczęścia" odcinek 3313 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3313 odcinku „Barw szczęścia” Hubert i Asia zaczną w końcu przygotowania do ślubu, ale sielanka szybko zostanie zakłócona przez rozmowę z Agatą i Ignacym (Olaf Staszkiewicz). Siostra Pyrki wyzna, że chce kupić własne mieszkanie i opuścić dom rodzinny, co wywoła u Huberta silną frustrację.

Agata kupi nowe mieszkanie? Hubert dostanie szału 

Pyrka na wieść o planowanym zakupie mieszkania przez siostrę i jej partnera, wpadnie w złość. Nagle zacznie się wypominanie, że Agata żyła "za darmo" pod wspólnym dachem.

Jak mieszkali w domu za darmo, to było dobrze... Ale jak pojawiają się problemy, to uciekają jak szczury z tonącego statku!

– Jesteś niesprawiedliwy! Sam im proponowałeś, żeby nie płacili żadnego czynszu, tylko koszty utrzymania…

– Tak, bo moim zdaniem ten dom to nasze wspólne dobro! Widocznie nikt poza mną tak nie myśli! – odpowie Hubert, nie kryjąc swojego złości.

Próba mediacji Asi

Asia będzie starała się złagodzić konflikt między Hubertem a jego siostrą, podkreślając, że wyprowadzka Agaty jest naturalnym krokiem i należy uszanować jej decyzję.

Ja ich rozumiem... Nie możemy oczekiwać, że wybiorą nasze potrzeby zamiast własnych.

- Masz rację, tylko... co z tego? Skąd my weźmiemy pieniądze na spłacenie Iwony? – Hubert zwróci uwagę na narastające problemy finansowe, które dodatkowo komplikują przygotowania do ślubu.

Konflikt w 3313 odcinku „Barw szczęścia” pokaże, że nawet w bliskiej rodzinie mogą pojawić się spory, gdy w grę wchodzą pieniądze i niezależność. Hubert będzie musiał pogodzić emocje związane z wyprowadzającą się siostrą z nadchodzącym wielkim dniem oraz koniecznością uregulowania spraw finansowych wobec Iwony. Asia natomiast stanie na straży spokoju, próbując nie dopuścić do eskalacji konfliktu tuż przed własnym ślubem.

Barwy szczęścia, ZWIASTUN. Ksawery odkryje działania Agnieszki?