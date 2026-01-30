Barwy szczęścia, odcinek 3313: Hubert pokłóci się z Agatą o wyprowadzkę! Wypomni jej, że mieszkała za darmo 

„Barwy szczęścia" odcinek 3313 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3313 odcinku „Barw szczęścia” Hubert i Asia zaczną w końcu przygotowania do ślubu, ale sielanka szybko zostanie zakłócona przez rozmowę z Agatą i Ignacym (Olaf Staszkiewicz). Siostra Pyrki wyzna, że chce kupić własne mieszkanie i opuścić dom rodzinny, co wywoła u Huberta silną frustrację.

Agata kupi nowe mieszkanie? Hubert dostanie szału

Pyrka na wieść o planowanym zakupie mieszkania przez siostrę i jej partnera, wpadnie w złość. Nagle zacznie się wypominanie, że Agata żyła "za darmo" pod wspólnym dachem.

– Jak mieszkali w domu za darmo, to było dobrze... Ale jak pojawiają się problemy, to uciekają jak szczury z tonącego statku!

– Jesteś niesprawiedliwy! Sam im proponowałeś, żeby nie płacili żadnego czynszu, tylko koszty utrzymania…

– Tak, bo moim zdaniem ten dom to nasze wspólne dobro! Widocznie nikt poza mną tak nie myśli! – odpowie Hubert, nie kryjąc swojego złości.

Próba mediacji Asi

Asia będzie starała się złagodzić konflikt między Hubertem a jego siostrą, podkreślając, że wyprowadzka Agaty jest naturalnym krokiem i należy uszanować jej decyzję.

– Ja ich rozumiem... Nie możemy oczekiwać, że wybiorą nasze potrzeby zamiast własnych.

- Masz rację, tylko... co z tego? Skąd my weźmiemy pieniądze na spłacenie Iwony? – Hubert zwróci uwagę na narastające problemy finansowe, które dodatkowo komplikują przygotowania do ślubu.

Konflikt w 3313 odcinku „Barw szczęścia” pokaże, że nawet w bliskiej rodzinie mogą pojawić się spory, gdy w grę wchodzą pieniądze i niezależność. Hubert będzie musiał pogodzić emocje związane z wyprowadzającą się siostrą z nadchodzącym wielkim dniem oraz koniecznością uregulowania spraw finansowych wobec Iwony. Asia natomiast stanie na straży spokoju, próbując nie dopuścić do eskalacji konfliktu tuż przed własnym ślubem.