Barwy szczęścia, odcinek 3310: Mocne słowa Natalii po odejściu od Cezarego! Pozna mroczną stronę męża - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3310 - czwartek, 5.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Od rozstania Natalii i Cezarego w 3310 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie już odwrotu! Tego małżeństwa najpewniej nie da się już uratować. Ich konflikt zmieni się już w otwartą wojnę, Rawiczowie będą się kłócić niemal przy każdym spotkaniu. Ona uratowała go przed więzieniem za zlecenie zabójstwa Andrzeja Zastoi (Leon Charewicz), a on obrazi się na nią i zacznie karać ją milczeniem za to, że wydała go policji!

Natalia odejdzie od Cezarego w 3309 odcinku "Barw szczęścia"

Ostatecznie Natalia nie wytrzyma i już w 3309 odcinku "Barw szczęścia" wyprowadzi się z córką Leą (Lena Sobota) z ich wspólnego mieszkania. Nie powstrzyma jej nawet Józefina, która będzie błagała synową, aby się opamiętała i zrozumiała, że Cezary tylko chciał jej bronić przed oszustem Andrzejem. Zwoleńska nie zdoła zrozumieć, jak jej mąż był gotowy zlecić zabójstwo człowieka. Nie przyjmie wyjaśnień teściowej, że zaślepiał go gniew.

Po odejściu Natalii Rawiczowa postawi sobie za cel pogodzić syna z żoną! Tyle, że Cezary pozostanie nieugięty. Do czasu...

Cezary przeprosi Natalię w 3310 odcinku "Barw szczęścia", ale do niego nie wróci

W 3310 odcinku "Barw szczęścia" Rawicz przyjdzie do kancelarii Natalii z bukietem kwiatów dla ukochanej.

- Wróć do domu... – poprosi Cezary. - Tylko tyle masz mi do powiedzenia?! - zapyta lodowatym tonem Natalia. - A co jeszcze mogę powiedzieć? - westchnie Rawicz. - No nie wiem może, że żałujesz, "przepraszam", to był błąd... - Przepraszam... - powie skruszony mąż. - Kim ty właściwie jesteś? Spodziewałam się tego po twojej mamie, ale po tobie? Nie wiedziałam, że masz taką ciemną stronę. I nawet nie wiesz, jakie to jest okropne uczucie! - Nie wiem. Jest mi przykro, przeprosiłem... Co mam zrobić? mam paść na kolana? Wiesz, że chciałem to zrobić dla mamy... - Rozumiem, ale to nie zmienia faktu, że mogłeś zrobić coś wyjątkowo głupiego! - Wiesz, jak bardzo została skrzywdzona?! Już nawet nie mówię o tym, co stało się wcześniej, o tej kradzieży i oszustwie, tylko sali sądowej... Mama prawie straciła życie, a on co? Nie poniesie żadnej odpowiedzialności? Sprawa została odroczona. Jeśli finalnie dostanie wyrok, to będzie jakiś śmieszny... - Tego nie wiesz! - Ale mam prawo tak przypuszczać! Ile dostanie? Cztery lata? Trzy? - Ja jestem za tym, żeby dostał jak najwyższy wymiar kary. - Ja też! Zgadzam się! Uważam, że mama zasługuje na sprawiedliwość! - Co ty w ogóle wygadujesz? Masz mnie, przybraną córkę, syna, a mówisz cały czas o swojej mamie! Pomyślałeś, jaką krzywdę mogłeś nam tym wyrządzić?! - Nie... Dziękuję, że mnie przed tym uchroniłaś. Może faktycznie byłem lekkomyślny... – Cezary przyzna się do błędu. - Byłeś! - Przepraszam... Przepraszam... Wróć do domu, proszę....

Niestety Natalia w 3310 odcinku "Barw szczęścia" nie ustąpi i nie wróci do Cezarego. Wyszła za mąż za ciepłego, czułego, wrażliwego mężczyznę, ale nie dostrzeże go już w ukochanym...