Barwy szczęścia, odcinek 3300: Nowe życie Agaty i Ignacego! Własny dom to dopiero początek - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3300 - czwartek, 22.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3300 odcinku "Barw szczęścia" Agata i Ignacy spędzą ze sobą kolejne miłe chwile, przez co po wcześniejszym kryzysie, spowodowanym pomocą Omarowi (Kirił Denev) nie będzie już śladu! Tym bardziej, że zakochanych na nowo połączy taniec, a następny udany dzień w swoim towarzystwie skłoni ich w końcu do poważnych rozmyślań na temat przyszłości!

Zdradzamy, że w 3300 odcinku "Barw szczęścia" zakochani zgodnie dojdą do wniosku, że chcieliby wybudować własny dom, a także w końcu powiększyć swoją rodzinę! Tym bardziej, że już Emila (Artem Malaszczuk), syna Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz), będą traktować jak własne dziecko, podobnie z resztą jak wcześniej Marysię (Nina Szumowska). I stąd teraz sami postanowią się sprawdzić w roli prawdziwych rodziców!

Agata także zdecyduje się opuścić rodzinny dom Pyrków w 3300 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3300 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka i Kieliszewski zdecydują się na naprawdę poważne zmiany! I to aż dwie, bo oprócz ciąży Agaty i dziecka, postanowią zacząć to nowe życie w zupełnie innym miejscu niż rodzinny dom Pyrków, z którego w końcu i siostra Huberta (Marek Molak) zdecyduje się wyfrunąć, co będzie oznaczać, że on zostanie w nim już zupełnie sam z całego rodzeństwa Pyrków, bo oczywiście u jego boku zostaną tam Asia z Emilem.

Ale że i u nich będą szykować się poważne zmiany, bo ślub Asi i Huberta będzie zbliżał się już wielkimi krokami, to i Agata z Ignacym w 3300 odcinku "Barw szczęścia" zdecydują się także poczynić już poważne kroki i w ich relacji!

Rodzina Pyrków powiększy się w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"!

I w 3300 odcinku "Barw szczęścia" będą zgodni w tym, że chcą w końcu żyć na swoim i to już w większym gronie z własnymi dziećmi! A więc będzie to już kwestia czasu aż ich postanowienia staną się rzeczywistością, a rodzina Pyrków się powiększy i to nie tylko przez ślub Huberta, bo swoją cegiełkę dołoży tu w końcu i Agata!

I w 3300 odcinku "Barw szczęścia" wreszcie zwolni rodzinny dom Pyrków, bratu, który niebawem także zacznie w nim nowe życie z kolejną żoną i przybranym synem! A kto wie, może w końcu także i ze swoją córką!