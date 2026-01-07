Barwy szczęścia, odcinek 3300: Nagły zwrot w procesie oszusta Andrzeja. Oskarży Józefinę zamiast ponieść karę! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3300 - czwartek, 22.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Oszust Andrzej wymiga się od odpowiedzialności za wszelkie krzywdy, które wyrządził kobietom? Jeszcze przed rozprawą w 330 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowa dostanie jasne instrukcje od Natalii. Synowa uprzedzi ją, że Zastoja zrobi wszystko, by ją sprowokować i zdyskredytować przed sądem. Poprosi Józefinę o spokój i opanowanie, bo każdy wybuch emocji może zadziałać na jej niekorzyść.

– Nie pozwól, żeby cię wyprowadził z równowagi. To na pewno część jego strategii. Sędziowie nie tolerują zachowania, które mogłoby godzić w powagę wymiaru sprawiedliwości – ostrzeże ją Natalia, co cytuje portal światseriali.interia.pl.

Rawiczowa nie będzie miała złudzeń, jak trudne zadanie ją czeka. - Nie zdajesz sobie sprawy, o co prosisz – westchnie, ale obieca, że spróbuje nad sobą panować.

Nieprzewidziany zwrot akcji podczas procesu Andrzeja w 3300 odcinku "Barw szczęścia"

I faktycznie, proces rozpocznie się z hukiem, a prawnik Andrzeja przyjmie taktykę, że to Józefina próbuje coś ugrać na znajomości z jego klientem. Zastoja uderzy pierwszy. Zrobi z Józefiny winowajczynię!

Gdy Józefina zobaczy Andrzeja prowadzonego przez policjantów na salę rozpraw, niemal straci oddech. Dodatkowym upokorzeniem okaże się obecność dziennikarza Modrzyckiego (Piotr Ligenza). Proces będzie jawny, więc media będą mogły śledzić każdy szczegół.

Szybko okaże się, że Zastoja nie zamierza przyznać się do winy. Wręcz przeciwnie – rozpocznie bezwzględny atak, sugerując, że to on padł ofiarą zemsty byłej partnerki.

– (...) Te zarzuty przede wszystkim zraniły mnie prosto w serce – powie Andrzej – Józefina, przepraszam, pani Rawicz, postanowiła się na mnie w okrutny sposób zemścić.

Gdy Rawiczowa spróbuje zaprotestować, sędzia natychmiast ją uciszy, grożąc karą za zakłócanie rozprawy.

Największy cios dopiero nadejdzie. Adwokat Zastoi zaprezentuje nagranie rozmowy, z którego ma wynikać, że Józefina żyła ponad stan i sama doprowadziła się do finansowej ruiny. – (...) A teraz próbuje zrobić z siebie ofiarę kosztem mojego klienta – stwierdzi prawnik.

Józefina straci przytomność podczas rozprawy

To będzie dla Rawiczowej zbyt wiele. Kobieta nagle chwyci się za serce i osunie na ławkę. Sędzia nakaże przerwać rozprawę, wezwać pogotowie i opróżnić salę sądową. Podczas gdy Józefina trafi do karetki, Zastoja zostanie wyprowadzony z budynku. Jego zachowanie tylko doleje oliwy do ognia. Widząc jego kpiący uśmiech, Cezary (Marcel Opaliński) nie wytrzyma.

– Zmażę ci ten uśmiech z twarzy, bandyto! – krzyknie.

– Zapraszam – odpowie drwiąco Andrzej.

Po odzyskaniu przytomności Rawiczowa zwróci się do syna z poruszającą prośbą. Zażąda, by w jej imieniu wymierzył Zastoi sprawiedliwość za wszystko, co jej zrobił. Cezary obieca, że nie zostawi tej sprawy bez odpowiedzi…