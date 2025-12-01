Barwy szczęścia, odcinek 3283: Wyjątkowy prezent Grzelaków na osiemnastkę Romeo. To będzie kosztowało krocie!

„Barwy szczęścia" odcinek 3283 - wtorek, 23.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Romeo już od dawna może liczyć na Grzelaków, którzy otoczyli go troską i wsparciem, jakiego nigdy wcześniej nie zaznał. Chłopak trafił do nich w trudnym momencie i szybko stał się częścią ich rodziny, zarówno emocjonalnie, jak i na co dzień. Mimo wielu przeżyć, ostatecznie wszelkie konflikty odejdą w niepamięć. Przypomnijmy, że przecież młody Włoch posunął się do kradzieży, a Aldona (Elżbieta Romanowska) nie mogła wybaczyć chłopakowi tego, co nawywijał.

Osiemnaste urodziny Romeo w 3283 odcinku „Barw szczęścia”

W odcinku 3283 „Barw szczęścia” ten wyjątkowy dzień urodzin Romeo udowodni, że Aldona i Borys (Jakub Wieczorek) traktują go niemal jak syna. Grzelakowie postanowią przygotować Romeo niespodziankę, której absolutnie się nie spodziewa. To nie będzie drobiazg ani symboliczny upominek, wręcz przeciwnie. W ramach podziękowania za ich wsparcie Romeo wielokrotnie pomagał rodzinie, ale tym razem to oni pokażą mu, jak bardzo jest dla nich ważny. Właśnie dlatego zdecydują się na prezent, który pochłonie sporo pieniędzy i będzie prawdziwie dorosłym, eleganckim podarunkiem.

Wyjątkowy prezent Grzelaków na osiemnastkę Romeo

Aldona z Borysem pokuszą się na naprawdę drogi, wystawny prezent. Kupią Włochowi zegarek o niemałej wartości… To dość prywatny, duży prezent. Nie zdecydują się na mały upominek, a coś naprawdę wyjątkowego, co mogłoby posłużyć chłopakowi na lata.

To nie koniec niespodzianek, bo Romeo w dniu swoich osiemnastych urodzin weźmie także udział w imprezie zorganizowanym przez Wiktora. Przyjęcie odbędzie się w skateshopie, czyli miejscu, które idealnie wpisuje się w styl i zainteresowania chłopaka. Klimat spotkania będzie swobodny, radosny i pełen młodzieżowej energii. Na urodzinową zabawę zajrzy również Ewa (Gabriela Ziembicka), co z pewnością dodatkowo wprawi Romeo w dobry nastrój. Ich relacja od dawna budzi emocje wśród widzów, dlatego jej obecność w tak ważnym dla niego dniu nie przejdzie bez echa.