Barwy szczęścia, odcinek 3283: Mateuszek w ciężkim stanie. Renata poradzi Dominice, by zabrała go do terapeuty - ZDJĘCIA

Anna Kilian
2025-12-09 18:42

W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika (Karolina Chapko) i Sebastian (Marek Krupski) zostaną rodzicami zastępczymi Mateusza (Filip Kowalewicz). Tak zdecyduje sąd rodzinny po tym, jak Sonia (Weronika Nockowska) zabiła Stefaniaka (Paweł Ławrynowicz). Postanowią zabrać chłopca na wakacje, ale on się nie zgodzi – będzie chciał zaczekać, aż mama wyjdzie na wolność. Zdesperowana Kowalska zwierzy się Renacie (Anna Mrozowska)...

„Barwy szczęścia" odcinek 3283 - piątek, 23.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3276. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mateusz znowu wpadnie w wielki smutek nie ze swojej winy. Po tym, jak Sonia zostanie aresztowana po zabiciu Stefaniaka, chłopiec będzie przygnębiony i będzie miał problemy ze snem. Będzie bardzo tęsknił za mamą.

Mateuszowi pomoże jedynie terapia - odcinek 3283 „Barw szczęścia”

Po aresztowaniu Soni Mateusz będzie uparcie czekał na jej wyjście na wolność. W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kowalscy będą się starać odciągnąć jego myśli od mrocznych wydarzeń i zafundować mu wakacje nad morzem albo na Mazurach, ale on nie będzie chciał ruszyć się z domu, chcąc zaczekać na wyjście mamy na wolność. Dominika wytłumaczy mu, że nie będzie to możliwe aż do zakończenia śledztwa i w związku z tym wyjazd z Warszawy jest świetnym pomysłem.

- Dlatego chcemy wyjechać, żeby ci się ten czas nie dłużył – powie chłopcu Sebastian.

Ich tłumaczenia nie zdadzą się na nic. Dziecko stwierdzi, że musi zostać i czekać. Bezsilna Kowalska zwierzy się z problemów z Mateuszem Renacie. Przyjaciółka stwierdzi, że w tej sytuacji najlepszym wyjściem będzie zabranie chłopca, jak najszybciej, na terapię.

Recydywistka Sonia nie wyjdzie z aresztu w 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia” do Dominiki zadzwoni Klemens (Sebastian Perdek) z wiadomością, że z Sebastianem zostali rodzicami zastępczymi Mateusza. Kowalska podziękuje, ale od razu zapyta o Sonię:

- A jest jakaś szansa na to, żeby Sonia wyszła za kaucją? I w jakiej wysokości...

Górecki odpowie, że to niemożliwe. Sonia siedziała już wcześniej w więzieniu, więc sąd nie potraktuje jej łagodnie. Cytat za: Swiatseriali.interia.pl

