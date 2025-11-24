Barwy szczęścia, odcinek 3281: Józefina wyjdzie z długów! Sprzeda stadninę i stanie twarzą w twarz z Zastoją

"Barwy szczęścia" odcinek 3281 - piątek, 19.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Niebawem w „Barwach szczęścia” Cezary (Marcel Opaliński) i Natalia (Maria Dejmek) będą zajmować się formalnościami związanymi ze sprzedażą stadniny. Józefina uparcie odmówi jednak powrotu do swojego dawnego, wieloletniego domu, mimo że wcześniej planowała rozpocząć w nim nowe życie. Nie będzie zachwycona planami syna i synowej. Jakie ma jednak wyjście, skoro Zastoje wpędził ją w wielkie długi i ogromne nieprzyjemności?

Przypomnijmy, że kłopoty finansowe Józefiny wzięły się od oszusta Andrzeja. Rawiczowa została okradziona przez fałszywego narzeczonego, który wpędził ją w gigantyczne długi. Banki nie odpuściły spłaty kolejnych rat kredytu na rodowy pałacyk, który oszust zdążył sprzedać. Seniorka szukała sposobów na utrzymanie stadniny i wpadła na pomysł szkółki jeździeckiej dla dzieci i młodzieży. Liczyła też na pomoc Celiny (Orina Krajewska), by odzyskać skradzione obrazy i cenne pamiątki. Ta historia nadal nie ma swojego finału.

Józefina sprzeda stadninę w 3281 odcinku „Barw szczęścia”

Matka Cezarego w 3281 odcinku „Barw szczęścia” odwiedzi lombard, by sprzedać kolejne pamiątki z dawnego życia, gdzie czekać ją będzie wyjątkowo niemiłe spotkanie, kolejny test jej cierpliwości i determinacji.

Sprzedaż stadniny w 3281 odcinku pozwoli jej wreszcie wyjść na prostą i odetchnąć z ulgą. Ale emocje nie skończą się na finansach, bo Rawiczowa stanie twarzą w twarz z Zastoją, co zapowiada dramatyczną konfrontację. Przy okazji spotka kolejną jego ofiarę, Walczewską, co uświadomi jej skalę oszustw mężczyzny.

Konfrontacja Józefiny i Andrzeja

Józefina będzie mogła w końcu zacząć nowe życie, wolna od długów i przeszłości, ale przed nią jeszcze trudne decyzje i emocjonujące spotkania. Jak zareaguje na konfrontację z oszustem Andrzejem i jego nową ofiarą? Sprzedaż stadniny nie zakończy tej farsy.