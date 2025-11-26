Barwy szczęścia, odcinek 3280: Rodzina Asi i Huberta powiększy się jeszcze przed wylotem do USA. To wpłynie na zmianę planów

"Barwy szczęścia" odcinek 3280 - czwartek, 18.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Niebawem w rodzinie Asi i Huberta wybuchnie spore zamieszanie. Chodzi o dobre, ale zaskakujące wieści. Mowa o powiększeniu rodziny, wiążącym się z synem Asi, Emilem (Artem Malaszczuk). Pola (Gabriela Szewczyk), nowa koleżanka chłopaka, wystąpi razem z nim i Emilką (Jessica Frankiewicz) podczas szkolnej akademii. To właśnie podczas tego wydarzenia Emil po raz pierwszy zdecyduje się na odważny krok i kilka godzin po akademii poprosi Polę, by została jego dziewczyną. W ten sposób nowa relacja oficjalnie wejdzie w życie i wpłynie na życie całej rodziny Sokalskich.

Emil zakochany. Jego nowa dziewczyna Pola dołączy do rodziny?

Jeśli dziewczyna zgodzi się zostać ukochaną Emila, rodzina Sokalskiej i Pyrki powiększy się! Decyzja Emila może spowodować jednak, że plany wakacyjnego wyjazdu do Ameryki ulegną zmianie. Chłopak, zakochany po uszy, będzie gotowy podporządkować swoje działania uczuciom wobec Poli, a to oznacza, że wspólny wyjazd całej rodziny może zostać przełożony lub wyglądać inaczej niż wcześniej zakładano. Sokalska i Hubert będą musieli pogodzić przygotowania do ślubu i wakacji z nową sytuacją emocjonalną w domu.

Emil nie poleci do Stanów?

W 3280 odcinku "Barw szczęścia" widzowie zobaczą, jak decyzja Emila odbije się także na jego relacjach z Marysią (Nina Szumowska). Chłopak, chcąc być blisko Poli, może zrezygnować z wyjazdu, który wcześniej miał być okazją do spotkania z dziewczynką i spędzenia czasu w USA. To wydarzenie wprowadzi nowe napięcia i emocje w rodzinie, pokazując, że nawet najlepiej zaplanowane plany mogą zostać zakłócone przez uczucia i decyzje najmłodszych bohaterów.