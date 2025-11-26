Barwy szczęścia, odcinek 3276: Gorzki powrót Renaty do Feel Good. Od razu dostanie złe wieści 

„Barwy szczęścia" odcinek 3276 - piątek, 12.12.2025, o godz. 20.05 w TVP

Po kilku miesiącach wymuszonej przerwy Renata w końcu stanie za ladą Feel Good, choć wciąż zmagać się będzie z bólem. W rozmowie z Dominiką przyzna, że ma dość cierpienia i pragnie wrócić do normalnego życia.

– Tyle masaży, ultradźwięków, ostrzykiwania osoczem, potem jeden nieostrożny ruch i wszystko wraca – wyzna przyjaciółce, po czym nagle zmieni temat. – Jak Mati? - cytuje portal światseriali.interia.pl rozmowę przyjaciółek. Dominika otworzy się na trudny temat Mateuszka

– Zanim zaśnie, szuka kontaktu, w nocy się budzi...

Renata natychmiast pomyśli o możliwości spotkania Mateuszka z mamą.

– A co z widzeniem z Sonią? – zapyta i sama zauważy, że krótkie spotkanie mogłoby poprawić chłopcu samopoczucie.

– Staramy się o spotkanie – odpowie Dominika.

Marcin uratuje sytuację Mateuszka w 3276 odcinku „Barw szczęścia”?

Zaraz po rozmowie z przyjaciółką Renata kontaktuje się z Marcinem, który niejednokrotnie pomagał bliskim w potrzebie.

– Wszystko u ciebie okej? – zapyta.

– Tak, radzę sobie – usłyszy w odpowiedzi.

– Słuchaj, ja nie w tej sprawie... Jest coś, co mi nie daje spokoju, a ty mógłbyś pomóc – uzna Renata, prosząc go o zorganizowanie spotkania Mateuszka z Sonią, Kodur obieca zrobić wszystko, aby dzieciak mógł zobaczyć się z mamą.

Kilka minut później Marcin skontaktuje się z Sebastianem (Marek Krupski), by sprawdzić, czy formalności pozwolą na spotkanie.

– Nie mogę niczego zagwarantować... Sonia ma jeszcze dzisiaj przesłuchania. Nie ma procedur takich spotkań, ale zakazu też nie ma... – zacznie, ale Kowalski przerwie mu w pół słowa.

– Mówisz, że moglibyśmy spróbować ich spotkać? – pyta konspiracyjnym szeptem, tak aby Mateusz nie zauważył rozmowy.

– Tylko, stary, to jest wszystko tak nieformalnie. Nikomu ani słowa – prosi Marcin

W 3276 odcinku Renata będzie gotowa zaryzykować własnym zdrowiem, by wspomóc Dominikę i utrzymać działanie Feel Good. Marcin postara się wesprzeć Mateuszka, organizując dla niego kontakt z Sonią, licząc, że pozwoli to chłopcu choć na chwilę poczuć się lepiej.