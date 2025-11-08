Barwy szczęścia, odcinek 3263: Ola pokaże prawdziwą twarz! Napuści Justina, by wygryzł Bruna z hotelu 

Małgorzata Pala
2025-11-08 11:04

W 3263 odcinku „Barw szczęścia” Ola (Michalina Robakiewicz) pokaże, że potrafi być wyjątkowo przebiegła. Gdy tylko zobaczy, że Justin (Jasper Sołtysiewicz) ma problemy w pracy, postanowi sprytnie wykorzystać jego frustrację. Zamiast wspierać ukochanego dobrym słowem, zacznie go podjudzać i wprost zasugeruje, by sam przejął interes swojego szefa! Jej słowa mogą doprowadzić do wielkiego przełomu w hotelu Stańskiego (Lesław Żurek). Czy w 263 odcinku „Barw szczęścia” wyjdzie na jaw prawdziwa twarz dziewczyny? A może jej rady są słuszne?

"Barwy szczęścia" odcinek 3263 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Czy Ola jest zupełnie kimś. innym, niż dotąd się wydawało? Dziewczyna mocno wtrąci się w konflikt Justina w hotelu Stańskich. Sytuacja biznesowa będzie upadała na całego, a Skotnicki zobaczy na własne oczy, że zaraz sam może być pogrążony w kłopotach. Po ostrej aferze ze Stańskim w 3263 odcinku "Barw szczęścia", m.in. o Olę, Justin spotka się z dziewczyną i nie będzie ukrywał, że ma fatalny nastrój. Ta szybko zorientuje się, że w pracy nie dzieje się dobrze.

Ola niby pocieszy Justina, ale zasieje ziarnko niepewności

Twoje towarzystwo to jest dokładnie to, czego teraz najbardziej potrzebuję – powie jej Skotnicki, co cytuje portal swiatseriali.interia.pl. Kanadyjczyk opowie o kłopotach w hotelu, o coraz bardziej nerwowych ruchach Bruna, który ma kiepską sytuację nie tylko w pracy, ale także prywatnie. Ola spojrzy ukochanemu głęboko w oczy i zachęci go, by się przed nią otworzył. Wtedy Justin wyzna prawdę o dramatycznej sytuacji.

Hotel jest na granicy rentowności... Stański próbuje się odkuć i kręci, a ja muszę ściemniać inwestorom. Jeden już odszedł i odejdą kolejni, a chętnych na ich miejsce nie ma – wyżali się.

Podstępny plan Oli czy prawdziwa pomoc?

Zamiast współczuć, Ola szybko wpadnie na pomysł, jak Skotnicki mógłby wykorzystać sytuację.

Szkoda, bo ten hotel naprawdę ma potencjał. Dobry standard, fajna lokalizacja, świetni ludzie... Tam jeszcze sporo da się zrobić. I sporo zarobić – powie dziewczyna. A zaraz potem podsunie mu zaskakującą radę, żeby sam został inwestorem!

Ta sugestia sprawi, że w głowie Justina zapali się lampka. Wkrótce Skotnicki zacznie knuć plan przejęcia hotelu Bruna. W 3263 odcinku „Barw szczęścia” poprosi nawet Tomasza (Jakub Sokołowski) o pożyczkę i wyzna, że chce kupić udziały w firmie Stańskiego. Czy z pozoru niewinna rada Oli doprowadzi do tego, że Bruno straci kontrolę nad swoim biznesem? A może okaże się, że dziewczyna od początku miała w tym własny interes?

