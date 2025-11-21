Barwy szczęścia, odcinek 3262: Potwór Stefaniak zacznie grozić synowi Soni. Tak pozbędzie się Mateuszka - ZWIASTUN

2025-11-21

W 3262 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Robert Stefaniak (Paweł Ławrynowicz) znów odegra przed Sonią (Weronika Nockowska) rolę czułego partnera, idealnego ojca dla jej syna, ale to będą tylko pozory. Bo potwór zacznie grozić Mateuszkowi (Filip Kowalewicz), żeby chłopiec nie ośmielił mu się sprzeciwić. Wymyśli kolejny podstęp, aby pozbyć się syna Soni, mieć ją tylko dla siebie i zrealizować okrutny plan kolejnej nocy z bandytą... Sprawdź, co się wydarzy.

"Barwy szczęścia" odcinek 3262 - piątek, 21.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Na pierwszy rzut oka Sonia, Mateuszek i Robert będą w 3262 odcinku "Barw szczęścia" wyglądali jak szczęśliwa rodzina. Nic bardziej mylnego! Zaślepiona miłością kobieta nie ma pojęcia o tym, że od tygodni Stefaniak urządza jej piekło na ziemi. Odurza ją narkotykiem, pigułką gwałtu, a kiedy traci przytomność sprowadza do niej bandytę Bazylowa (Andrzej Szeremeta). Tym razem jednak potworowi się nie uda. Powód? 

Sonie nie zgodzi się na "romantyczny" wieczór z Robertem w 3262 odcinku "Barw szczęścia"

Do Soni w 3262 odcinku "Barw szczęścia" dotrze, że Mateuszek potrzebuje matki, że nie może ciągle oddawać synka pod opiekę Dominiki (Karolina Chapko) i Sebastiana (Marek Krupski). Zgłosi zdecydowany sprzeciw, kiedy Robert zaplanuje kolejny "romantyczny" wieczór z winem "tylko we dwoje". W ostatniej chwili zwyrodnialec będzie musiał odwołać Bazylowa i wcieli się w rolę kochającego ojca Mateuszka. Do czasu...

Tak Stefaniak pozbędzie się Mateuszka w 3262 odcinku "Barw szczęścia"

Wspólny wieczór z synem Soni w 3262 odcinku "Barw szczęścia" przedłuży się i zmęczy Stefaniaka, który postanowi pozbyć się chłopca. Posunie się nawet do gróźb wobec niewinnego dziecka. W ten sposób będzie chciał sobie podporządkować Mateuszka, zupełnie tak jak Sonię. 

- Super komedia, nie? Ale napisów nie będziemy oglądać. Gonisz do łóżka!

- Ale jest jeszcze jasno... - zauważy Mateuszek.

- No jasne, że jest jasno, bo jest lato, ale i tak musisz iść spać - powie chłodno Robert.

- Muszę? Bo u cioci i wujka nie muszę...

- Co ty nie powiesz. A do parku dinozaurów wujek też cię zabierze?

- Mówi, że do muzeum...

- Muzeum? - zadrwi Stefaniak. - Skamieliny i rupiecie? Dinozaury - to jest prawdziwa atrakcja. Zobaczysz, ale jak się nie będziesz słuchał, to nigdzie nie pojedziemy. A więc jak? - groźba "wujka" okaże się skuteczna. 

Sonia zapragnie dziecka ze Stefaniakiem w 3262 odcinku "Barw szczęścia"

Świadkiem tej rozmowy będzie Sonia, która w 3262 odcinku "Barw szczęścia" tylko pochwali Roberta za jego "podejście" do Mateuszka. I zapragnie mieć z okrutnym kochankiem jeszcze jedno dziecko. 

- Będziesz super ojcem...

- Tak? Naprawdę tak myślisz? - Robert z szyderczym uśmiechem będzie triumfował, że znów mu się udało zmanipulować Sonię. 

- Może byśmy powiększyli naszą rodzinę... - rzuci nagle kochanka, a jemu zrzednie mina. 

Barwy szczęścia. Stefaniak będzie udawał kochającego ojca dla syna Soni
Barwy szczęścia, odcinek 3262: Potwór Stefaniak zacznie grozić synowi Soni. Tak pozbędzie się Mateuszka - ZWIASTUN
