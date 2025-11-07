Barwy szczęścia, odcinek 3252: Natrętna Janka nie odpuści sobie Mariusza. Zatrudni praktykantkę, która zagrozi Kasi - WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3252 - piątek, 7.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Mariusz i Janka w 3252 odcinku "Barw szczęścia" będą się rozumieli niemal bez słów! Młodsza sąsiadka, która jest siostrą dawnej narzeczonej Karpiuka, wróciła do rodzinnej wsi, żeby pomóc ojcu z gospodarstwie i dokończyć studia, ostatni rok zarządzania produkcją żywności.

Niestety Janka nie dogada się z Ryszardem w tak ważnej kwestii jak zwalczanie szkodników rolnych i ogrodowych. Ona wpadnie na pomysł, żeby na polu wykorzystać kruszynka,małego owada, który służy do biologicznej ochrony roślin, ale ojciec postanowi stosować "tradycyjny" oprysk.

Janka wyciągnie Mariusza z kłopotów w 3252 odcinku "Barw szczęścia"

Pomysły Janki w 3252 odcinku "Barw szczęścia" podchwyci Mariusz, którego czekają kłopoty w gospodarstwie. Ubezpieczyciel odmówi wypłacenia odszkodowania za spalony magazyn, a oczyszczenie terenu, który skaziły nielegalnie składowane odpady, okaże się kosztowne. W finale Karpiuk powie Kasi, że ma spory problem z uregulowaniem rachunków. A do tego będzie potrzebował rąk do pracy.

Mariusz zatrudni Jankę w gospodarstwie w 3252 odcinku "Barw szczęścia"

Po kolejnym spotkaniu z Janką w 3252 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz odzyska dobry humor. Przyjmie sąsiadkę na praktyki, zatrudni ją u siebie, bo po kłótni z ojcem Janka nie będzie chciała już zarządzać jego gospodarstwem w Brzezinach.

- Ja się szybko uczę! Pokażę ci, jakie mam oceny w indeksie. Jestem na bieżąco ze wszystkimi nowinkami! - Może ci po prostu podpiszę te praktyki? - Ale ja chcę się czegoś nauczyć, a nie tylko dostać papierek! Mogę robić za darmo! - No nie, zapłacę ci… - To znaczy, że się zgadzasz? - zacznie naciskać Janka. - Gdyby nie te praktyki, to już dawno bym stąd dała nogę... To co? Bierzesz mnie? Do pomocy... - doda.

Kasia zobaczy czułości Mariusza i Janki w 3252 odcinku "Barw szczęścia"

W finale 3252 odcinku "Barw szczęścia" Kasia na własne oczy zobaczy jak Mariusz i Janka wpadają sobie w ramiona, jak czule się przytulają. I zacznie się poważnie martwić, że młoda sąsiadka już stała się jej rywalką.