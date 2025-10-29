Barwy szczęścia, odcinek 3248: Tak Stefaniak urobi Sonię przed kolejną nocą z Bazylowem i jego wspólnikiem! Nie odmówi mu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3248 - poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3248 odcinku "Barw szczęścia" Stefaniak pójdzie na kolejny układ z Bazylowem, który po wspólnej nocy z Sonią zacznie żądać od niego już nie tylko spłaty długu, ale także i horrendalnych odsetek! Oczywiście, Robert nie będzie miał z czego mu zapłacić, w związku z czym zgodzi się, aby jego ukochana spędziła kolejną noc, ale już nie tylko z nim, ale także i jego wspólnikiem. I w tym celu postanowi zaaranżować kolację, w trakcie której postanowi kolejny raz ją uśpić.

Tyle tylko, że w 3248 odcinku "Barw szczęścia" pozostanie mu jeszcze tylko przekonać Sonię do tego pomysłu. Oczywiście, Robert nie będzie chciał marnować czasu, dlatego tuż po rozmowie z Bazylowem, zjawi się w "Feel Good", aby powiedzieć ukochanej, że już następnego dnia będą mieć gości na kolacji. I to nie byle jakich!

Soni nie spodoba się pomysł wspólnej kolacji z Bazylowem i jego ludźmi w 3248 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3248 odcinku "Barw szczęścia" Sonia nie będzie zadowolona, że mimo jej ostrzeżeń, Robert wciąż będzie robił interesy z Bazylowem. Szczególnie, iż doskonale będzie wiedziała, co to za typ, ze swojej mrocznej przeszłości. Ale Stefaniak znów jej nie posłucha!

- Interes z Bazylowem?! - zdziwi się Sonia.

- Nie tylko z nim… Ma przyjść z paroma znajomymi, podobno bardzo sensowni!… Takich ludzi trzymają się pieniądze, a sama przecież wiesz, że ostatnio bardzo kiepsko przędę... - przypomni jej Robert.

- Ten facet potraktował cię jak gangster! - uzna jego ukochana, ale ostatecznie w 3248 odcinku "Barw szczęścia" się ugnie, gdy Stefaniak zacznie ją tak prosić - Nie, jak biznesmen!… Kochanie, ta kolacja jest tylko po to, żebyśmy spokojnie sobie porozmawiali... Normalnie, w domowych warunkach, nie na sztywno w jakiejś restauracji… Pomożesz mi? Proszę…

Naiwna Sonia znów ulegnie Stefaniakowi w 3248 odcinku "Barw szczęścia"!

I tym samym w 3248 odcinku "Barw szczęścia" Sonia podpisze na siebie kolejny wyrok. Tym bardziej, iż nie będzie świadoma, że prawdziwą ceną tej kolacji będzie jej kolejna wspólna noc, ale już nie tylko z Bazylowem, ale także i jego wspólnikiem, której później ona znów w ogóle nie będzie pamiętać, o co zadba już jej ukochany.

W 3248 odcinku "Barw szczęścia" ukochana Roberta znów mu ulegnie i niestety ponownie zapłaci za to najwyższą cenę, gdyż po ich wspólnej kolacji przeżyje kolejne déjà vu...