Barwy szczęścia, odcinek 3247: Patryk potępi uczucie Justina do Oli. Choroba dziewczyny nie zrobi na nim wrażenia

"Barwy szczęścia" odcinek 3247 - piątek, 31.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Wszystko zacznie się od tego, że w 3247 odcinku "Barw szczęścia" Justin w końcu dowie się, dlaczego Ola przestała się do niego odzywać. Odkryje, że zaraz po ich wspólnej randce dziewczyna trafiła do szpitala w ciężkim stanie i przeszła skomplikowaną operację ratującą życie. Przerażony Skotnicki od razu ruszy do kliniki, by dowiedzieć się, co jej się stało. Tam okaże się, że stan Oli jest poważny, a lekarze musieli przeprowadzić zabieg, który na zawsze może zmienić jej życie.

Justin w szpitalu u Oli pozna jej mamę. Ujmie kobietę swoją troską

Jego wzruszająca troska ujmie mamę Oli. Przed lekarzem poda się za narzeczonego dziewczyny, a mama pacjentki uzna, że Skotnicki naprawdę musi coś czuć do jej córki. - Skoro pan przyszedł, to znaczy, że panu zależy. A skoro panu zależy... no to już coś nas łączy. Cieszę się, że pan jest, bo nie chciałabym być tu teraz sama - cytuje portal światseriali.interia.pl.

Patryk wyżali się Patrykowi, ale Jezierski nie uwierzy w uczucie

Po wyjściu ze szpitala Justin będzie kompletnie rozbity. Spotka się z Patrykiem, któremu zwierzy się z tego, że nie może pogodzić się z cierpieniem Oli.

– Rozwala mnie to wszystko... – przyzna z rozpaczą. Ale jego przyjaciel nie okaże zrozumienia.

– Zachowujesz się, jakby to była twoja kobieta. A przecież ledwo się znacie – usłyszy od Jezierskiego.

W 3247 odcinku "Barw szczęścia" Patryk uzna, że Justin przesadza ze swoimi emocjami wobec Oli. Przypomni mu, że dopiero co przeżył rozstanie z Reginą (Kamila Kamińska), a teraz zbyt szybko angażuje się w nową relację.

– Trochę się pobujaliście, jeden pocałunek i już wielka miłość? – skwituje z ironią.

Jednak Skotnicki nie pozwoli, by przyjaciel podważał jego uczucia. Przyzna, że pierwszy raz od dawna naprawdę komuś zaufał i że to, co czuje do Oli, jest prawdziwe. Nie potrafi od niej odejść, nawet jeśli ich znajomość dopiero się zaczęła.

– Nie mogę się odwrócić, kiedy ona tam walczy o życie – powie stanowczo.

Czy Patryk zrozumie, że Justin naprawdę się zakochał? A może uzna, że przyjaciel daje się ponieść emocjom i sam ściąga na siebie kolejny dramat? Jedno jest pewne - w 3247 odcinku "Barw szczęścia" los ponownie wystawi Skotnickiego na próbę, a jego uczucie do Oli okaże się silniejsze, niż ktokolwiek przypuszczał.

