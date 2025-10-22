Barwy szczęścia, odcinek 3240: Stefaniak odurzy Sonię narkotykiem. Do nieprzytomnej kochanki sprowadzi bandytę Bazylowa - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3240 - środa, 22.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W finale 3240 odcinku "Barw szczęścia" rozegrają się wstrząsające sceny, które będą dowodem na okrucieństwo Roberta Stefaniaka wobec Soni. Już nie raz pokazał, że tylko udaje miłość do kobiety. Związek z Sonią jest dla Stefaniaka sposobem na to, żeby zniszczyć Dominikę (Karolina Chapko). Wykorzystuje "ukochaną", manipuluje Sonią, ale ma tylko jeden cel - pogrążyć jej przyjaciółkę.

Teraz kiedy do życia Stefaniaka wkroczył bandyta Bazylow, któremu "biznesmen" Robert jest winien sporo pieniędzy, nie będzie miał żadnych skrupułów, żeby poświęcić Sonię, wydać ją w ręce bezwzględnego gangstera.

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3241: Dramat Soni po nocy z bandytą Bazylowem! Nie będzie pamiętała, co jej zrobił - ZDJĘCIA

Potworny finał randki Soni i Stefaniaka w 3240 odcinku "Barw szczęścia"

Żądanie nocy z Sonią okrutny Stefaniak spełni w 3240 odcinku "Barw szczęścia". Ale najpierw postara się o to, żeby jego partnerka nie miała świadomości, co się będzie z nią działo, jak Bazylow ją wykorzysta. Zaprosi Sonię na romantyczną randkę - do teatru i na kolację. Tego wieczoru w mieszkaniu będą sami, bo syn Soni, Mateuszek (Filip Kowalewicz), będzie nocował u Dominiki i Sebastiana (Marek Krupski). Właśnie podczas randki w restauracji Robert dosypie Soni do kieliszka narkotyku - pigułki gwałtu.

Barwy szczęścia. Ohydna propozycja Bazylowa dla Soni! Noc z bandytą za długi Roberta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Odurzona narkotykiem Sonia w 3240 odcinku "Barw szczęścia" straci przytomność

Po powrocie do domu Sonia w 3240 odcinku "Barw szczęścia" nie utrzyma się już sama na nogach. Nie będzie wiedziała, co się z nią dzieje. Odurzona narkotykiem zacznie powoli tracić świadomość.

- Jak to się stało? Przecież to były tylko dwa kieliszki wina... - No widzisz, za dużo było tego alkoholu. Ale jak tylko się położysz, od razu poczujesz się lepiej... - Robert "troskliwie" weźmie Sonię na ręce i położy na kanapie. - Tak mi źle... - Kochanie, lepiej się czujesz? - zapyta Stefaniak, by upewnić się, że kobieta już nie kontaktuje.

Stefaniak wezwie Bazylowa do Soni w 3240 odcinku "Barw szczęścia"

A kiedy w 3240 odcinku "Barw szczęścia" Sonia zaśnie, Stefaniak wyśle SMS-a do Bazylowa, żeby przyjechał odebrać swoje żądanie za odroczenie jego długów. Ta noc będzie dla Soni najgorszym koszmarem, którego nie będzie pamiętała...