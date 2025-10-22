Barwy szczęścia, odcinek 3240: Stefaniak odurzy Sonię narkotykiem. Do nieprzytomnej kochanki sprowadzi bandytę Bazylowa - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 3240 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sonia (Weronika Nockowska) wpadnie w pułapkę, którą zastawi na nią Robert Stefaniak (Paweł Ławrynowicz)! Okrutny kochanek wyda ją w ręce bandyty Bazylowa (Andrzej Szeremeta), który zapragnął spędzić noc z byłą prostytutką. Kiedyś był klientem Soni, a teraz zażądał jej z powrotem w zamian za wydłużenie spłaty długu Stefaniaka. Jak dojdzie do tego, że w 3240 odcinku "Barw szczęścia" Bazylow wykorzysta Sonię? Najpierw Robert odurzy ją narkotykiem na "romantycznej" randce, a kiedy Sonia straci przytomność, wezwie do niej bandytę. Poznaj szczegóły.

"Barwy szczęścia" odcinek 3240 - środa, 22.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W finale 3240 odcinku "Barw szczęścia" rozegrają się wstrząsające sceny, które będą dowodem na okrucieństwo Roberta Stefaniaka wobec Soni. Już nie raz pokazał, że tylko udaje miłość do kobiety. Związek z Sonią jest dla Stefaniaka sposobem na to, żeby zniszczyć Dominikę (Karolina Chapko). Wykorzystuje "ukochaną", manipuluje Sonią, ale ma tylko jeden cel - pogrążyć jej przyjaciółkę. 

Teraz kiedy do życia Stefaniaka wkroczył bandyta Bazylow, któremu "biznesmen" Robert jest winien sporo pieniędzy, nie będzie miał żadnych skrupułów, żeby poświęcić Sonię, wydać ją w ręce bezwzględnego gangstera. 

Potworny finał randki Soni i Stefaniaka w 3240 odcinku "Barw szczęścia"

Żądanie nocy z Sonią okrutny Stefaniak spełni w 3240 odcinku "Barw szczęścia". Ale najpierw postara się o to, żeby jego partnerka nie miała świadomości, co się będzie z nią działo, jak Bazylow ją wykorzysta. Zaprosi Sonię na romantyczną randkę - do teatru i na kolację. Tego wieczoru w mieszkaniu będą sami, bo syn Soni, Mateuszek (Filip Kowalewicz), będzie nocował u Dominiki i Sebastiana (Marek Krupski). Właśnie podczas randki w restauracji Robert dosypie Soni do kieliszka narkotyku - pigułki gwałtu. 

Odurzona narkotykiem Sonia w 3240 odcinku "Barw szczęścia" straci przytomność

Po powrocie do domu Sonia w 3240 odcinku "Barw szczęścia" nie utrzyma się już sama na nogach. Nie będzie wiedziała, co się z nią dzieje. Odurzona narkotykiem zacznie powoli tracić świadomość. 

- Jak to się stało? Przecież to były tylko dwa kieliszki wina...

- No widzisz, za dużo było tego alkoholu. Ale jak tylko się położysz, od razu poczujesz się lepiej... - Robert "troskliwie" weźmie Sonię na ręce i położy na kanapie.

- Tak mi źle...

- Kochanie, lepiej się czujesz? - zapyta Stefaniak, by upewnić się, że kobieta już nie kontaktuje. 

Stefaniak wezwie Bazylowa do Soni w 3240 odcinku "Barw szczęścia"

A kiedy w 3240 odcinku "Barw szczęścia" Sonia zaśnie, Stefaniak wyśle SMS-a do Bazylowa, żeby przyjechał odebrać swoje żądanie za odroczenie jego długów. Ta noc będzie dla Soni najgorszym koszmarem, którego nie będzie pamiętała...

