Barwy szczęścia, odcinek 3230: Jaworski w końcu zatrudni opiekunkę do chorej Krystyny! Sąsiadka nie spodoba się jego żonie

"Barwy szczęścia" odcinek 3230 - środa, 8.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3230 odcinku "Barw szczęścia" Jaworski wreszcie zda sobie sprawę, że sam już nie poradzi sobie z chorą Krystyną. Tym bardziej, że po swoim koszmarnym upadku ze schodów, który doprowadzi go do urazu głowy i kręgosłupa, wciąż nie będzie czuł się najlepiej. I choć oczywiście, spróbuje ukryć to przed żoną, to jednak przed Hermanem (Maciej Raniszewski), który przyjdzie do niego na masaż już nie zdoła, bo niewidomy Kolski wszystko wyczuje.

Ale niestety nie zobaczy, jak w 3229 odcinku "Barw szczęścia" chora Krystyna znów wykorzysta okazję do wymknięcia z mieszkania. Tyle tylko, że jej próba zostanie udaremniona przez sąsiadkę Sękowską (Milena Lisiecka), która odprowadzi ją z powrotem, dzięki czemu Jaworska ponownie się nie zgubi, jak będzie to miało miejsce wcześniej. I za to Jaworski będzie jej ogromnie wdzięczny!

Jaworski zatrudni Sękowska do opieki nad chorą żoną w 3220 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że w 3230 odcinku "Barw szczęścia" zdecyduje się ją zatrudnić do stałej opieki nad chorą żoną, która już niestety będzie wymagać tego przez 24 godziny na dobę, bo już nawet na chwilę nie będzie można spuścić jej z oczu. I choć Krzysztofowi już będzie pomagać Żabcia (Hanna Klepacka), to jednak ona nie będzie w stanie być na jego każde zawołanie, gdyż przecież będzie prowadzić swój "Restobar SezoNovy". I w związku z tym Krzysztof będzie musiał poszukać jeszcze kogoś innego, gdyż sam nie da rady!

Jednak daleko wcale nie będzie musiał, gdyż w 3230 odcinku "Barw szczęścia" Sękowska spadnie mu niemal z nieba! A właściwie wyjdzie zza drzwi, gdyż przecież będzie mieszkać tuż obok nich, przez co już nie pierwszy raz będzie ich ratować. I za to właśnie Krzysztof postanowi się odwdzięczyć, oferując jej stałą pracę, co jednak nie spodoba się chorej Krystynie!

Krystynie nie ucieszy się decyzji męża w 3220 odcinku "Barw szczęścia"!

Tylko, ile w 3230 odcinku "Barw szczęścia" będzie w tym niechęci do samego faktu opiekunki, a ile w tym, że będzie to ich sąsiadka. Czyżby Krystyna poczuła się zazdrosna o swojego męża i nie chciała, aby zajmowała się nią akurat Sękowska? Czy Jaworska zobaczy w niej zagrożenie?

I czy w 3230 odcinku "Barw szczęścia" zdoła przekonać swojego męża do zmiany decyzji? A może tym razem Krzysztof już jej się nie ugnie? Tym bardziej, że przecież zda sobie sprawę, że sam z pomocą Żabci już nie podoła! A zatem, jak będzie? Przekonamy się już niebawem!