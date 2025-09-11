Barwy szczęścia, odcinek 3225: Józefina odżyje dzięki Emilce! Tylko ona ją zrozumie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3225 - środa, 1.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3225 odcinku "Barw szczęścia" Emilka otrzyma wsparcie z najmniej spodziewanej strony! Tym bardziej, gdy po wyjściu jej kłamstwa na jaw, nie każdy z rodziny stanie za nią murem, gdyż Kacper (Jakub Szlachetka) uzna, że zasłużyła na swój los i powinna ponieść karę, co doprowadzi do konfliktu w ich rodzinie! Ale wtedy ze swoim wsparciem do Brodzińskiej przyjdzie Rawiczowa!

Szczególnie, że wcześniej sama nie pozwoli jej koleżankom na kolejne darmowe lekcje w stadninie, gdyż po oszustwie Andrzeja nie będzie ją na to stać. Ale mimo tego Emilka i tak im to obieca, a na dodatek dorzuci jeszcze także i nocleg wśród koni! Jednak to kłamstwo już nie przejdzie, a Brodzińska będzie skończona w oczach koleżanek, które się na nią wypną! Tak samo jak przecież bogaci znajomi na Józefinę, przez co Rawiczowa w 3225 odcinku "Barw szczęścia" zrozumie to, jak nikt inny!

Józefina u boku Emilki odzyska radość życia w 3225 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3225 odcinku "Barw szczęścia" doskonale będzie wiedziała, co odczuwa Emilka, gdyż poczucie wstydu i porażki i jej nie będzie obce. I przez to jak nikt inny będzie umiała wesprzeć Brodzińską, która oczywiście odwdzięczy się tym samym i Rawiczowej, przez co pierwszy raz od czasu zniknięcia oszusta Andrzeja, na twarzy Józefiny pojawi się niewymuszony uśmiech, a seniorka powoli zacznie stawać na nogi!

Podobnie z resztą jak i u Emilki, która u jej boku w 3225 odcinku "Barw szczęścia" także pierwszy raz się uśmiechnie od czasu wyjścia jej kłamstwa na jaw, a co za tym idzie także i jej problemów, gdyż koleżanki nie darują jej tego, że je oszukała i nie będą mieć wobec niej żadnej litości. I wówczas Brodzińskiej już wcale nie będzie do śmiechu, ale za sprawą Rawiczowej przynajmniej na chwilę i na jej twarzy pojawi się radość!

Brodzińska i Rawiczowa nawzajem się wspomogą w 3225 odcinku "Barw szczęścia"!

I to w 3225 odcinku "Barw szczęścia" doda obu paniom siły do działania - Emilce do zmierzenia się z okrutnymi koleżankami, zaś Józefinie do wstania na nogi po tym, co zrobił jej Andrzej! Tym bardziej, że za sprawą Celiny (Orina Krajewska), wynajętej na zlecenie Cezarego (Marcel Opaliński), będzie już o krok od złapania oszusta i sprowadzenia go z powrotem do Polski!

Szczególnie, że to właśnie dzięki Emilce, Józefina wszystkiego się dowie! I w 3225 odcinku "Barw szczęścia" zyska dodatkową okazję, aby jej się za to odwdzięczyć!