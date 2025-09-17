Barwy szczęścia, odcinek 3219: Borys postawi ultimatum złodziejowi Romeowi! Tym razem już przegnie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3219 - wtorek, 23.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3219 odcinku "Barw szczęścia" Borys ukryje przed Aldoną, że to właśnie Romeo ich okradł, którego dzień wcześniej przyłapie na gorącym uczynku i dozna szoku, gdyż w życiu przez myśl ani jemu, ani Aldonie nie przyszłoby, że to właśnie on zabrał najdroższe towary z ich sklepu! Ale niestety prawda okaże się jednak inna, gdyż to Włoch okaże się złodziejem, w co Grzelak w pierwszej chwili aż nie będzie mógł uwierzyć.

- Jak mogłeś nam to zrobić?! - wydusi z siebie Borys.

Do tego stopnia, że w 3219 odcinku "Barw szczęścia" nie powie o tym Aldonie! Ale to wcale nie będzie oznaczało, ze daruje Romeowi kradzież! A wręcz przeciwnie!

Borys skarci Romea w 3219 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3219 odcinku "Barw szczęścia" Romeo będzie ogromnie wdzięczny Borysowi, że go nie wydał przed Aldoną. Tym bardziej, że chwilę wcześniej już wystarczająco ją zrani, gdy odmówi wspólnego wyjazdu w Alpy, w trakcie którego Grzelakowa miałaby okazję spotkać się z dawno niewidzianym Aleksem (Hubert Wiatrowski). A teraz jeszcze zrobi jej to.

W 3219 odcinku "Barw szczęścia" Bianchi wyrazi skruchę, ale tą już nie przekona Grzelaka, gdyż tym razem już naprawdę przegnie i posunie się za daleko. Oczywiście, Romeo obieca Borysowi, ze wszystko im odda, ale mąż Aldony tylko go wyśmieje!

- Chcę odpracować straty… - zapowie Romeo.

- To nie straty, tylko kradzież! - poprawi go Borys.

- Przepraszam, jeszcze raz… I dziękuję, że mnie rano nie wydałeś przed Aldoną... Umarłbym ze wstydu! - przyzna Bianchi.

- Ale kraść się nie wstydziłeś? - zaatakuje go Grzelak.

- Wszystko oddam... - zapewni go Włoch.

- A niby z czego? - zakpi z niego mąż Aldony.

Grzelak już nie odpuści Włochowi w 3219 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3219 odcinku "Barw szczęścia" Romeo przyzna Borysowi, dlaczego ich okradł i zdradzi mu swój nowy pomysł na biznes, co Grzelak postanowi wykorzystać! I tym kompletnie zaskoczy Włocha!

- Tata kolegi handluje markowymi ciuchami. Kupiłem od niego, dziś przyjdzie paczka! Sprzedam z zyskiem... i z tego oddam - wyjaśni Romeo.

- Ale wtedy powiemy wszystko Aldonie... - zapowie Borys.

- Nie! Proszę… - zacznie go błagać, ale tym razem w 3219 odcinku "Barw szczęścia" mąż Aldony już się nie ugnie, bo miarka już się dla niego przebierze, przez co nie będzie już miał dla chłopaka żadnej litości! - Powiemy. Naprawisz błąd i się do niego przyznasz!