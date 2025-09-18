Barwy szczęścia, odcinek 3218: Natalia nie wyciągnie od Cezarego, co znowu kombinuje Józefina! Odbierze niepokojący telefon - ZDJĘCIA, WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3218 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Po odnalezieniu Andrzeja Zastoi w Dubaju w 3218 odcinku "Barw szczęścia" Józefina nie będzie czekała na rozwój wydarzeń w śledztwie Celiny (Orina Krajewska). A tym bardziej na to, że wynajęta przez Cezarego detektyw sprowadzi oszusta do Polski. Nielegalnie, za duże pieniądze. Rawiczowa sprawy w swoje ręce, ale słowem nie wyjawi synowi, co planuje. Bo już postanowiła, że jeśli nie uda się ściągnąć Andrzeja do kraju, to powinien zostać w Dubaju na zawsze...

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3216: Powrót dawnej Józefiny! Zapadnie decyzja - Andrzej wróci albo ma zginąć! – ZDJĘCIA

Niepokojące zachowanie Józefiny w 3218 odcinku "Barw szczęścia"

W 3218 odcinku "Barw szczęścia" Natalia zacznie się naprawdę niepokoić po telefonie w sprawie kolejnych ruchów Józefiny. Będzie pewna, że jej mąż i teściowa, chcą dopaść Andrzeja niezgodnie z prawem. A to oznacza, że mogą ściągnąć na siebie kłopoty. Różnica zdań małżonków w kwestii odnalezienia Andrzeja doprowadzi do kolejnej sprzeczki.

Bo Rawicz w 3218 odcinku "Barw szczęścia" będzie murem stał za matką! Nawet jeśli Józefina planuje zemstę na Andrzeju, która się dla niej źle skończy.

Barwy szczęścia. Natalia nie wyciągnie od Cezarego, co znowu kombinuje Józefina! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Cezary, czy ty wiesz, co znowu kombinuje twoja mama? - Nie mam pojęcia, o czym mówisz... - Właśnie dzwoniła do mnie Malwina i powiedziała, że twoja mama przyszła do Kacpra i poprosiła, żeby nauczył ją "drugiego internetu". Proszę, powiedz, co się dzieje? - Nie wiem, nie odpowiadam za moją matkę... - Ale odpowiadasz za siebie i wydaje mi się, że idziecie o krok za daleko w tym poszukiwaniu zemsty! - Nie szukam zemsty! Szukam sprawiedliwości! Powinnaś to rozumieć...

Józefina żądna zemsty na Andrzeju w 3218 odcinku "Barw szczęścia"

Za to w Józefinę w 3218 odcinku "Barw szczęścia" wstąpi nowa energia do działania. Już nie będzie się czuła bezradna po porzuceniu przez narzeczonego złodzieja i oszusta. Postawi sprawę jasno.

- Mam w nosie, co się ze mną stanie, byle tylko skurczybyk dostał to, na co zasłużył!

Celina będzie śledziła Andrzeja i jego wspólnika w Dubaju w 3218 odcinku "Barw szczęścia"

W finale 3218 odcinka "Barw szczęścia" Celina w przebraniu nadal będzie Andrzeja dyskretnie obserwować i odkryje, że Zastoję odwiedził w luksusowym hotelu w Dubaju zaprzyjaźniony prawnik i wspólnik, Antoni Kiryłło (Cezary Nowak). Obaj będą bardzo zainteresowani bogatymi arabskimi kobietami. Dzięki tej informacji złapanie oszusta okaże się łatwiejsze? To się wyjaśni niebawem w kolejnych odcinkach serialu.