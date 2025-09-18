Barwy szczęścia, odcinek 3218: Natalia nie wyciągnie od Cezarego, co znowu kombinuje Józefina! Odbierze niepokojący telefon o teściowej - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3218 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2
Po odnalezieniu Andrzeja Zastoi w Dubaju w 3218 odcinku "Barw szczęścia" Józefina nie będzie czekała na rozwój wydarzeń w śledztwie Celiny (Orina Krajewska). A tym bardziej na to, że wynajęta przez Cezarego detektyw sprowadzi oszusta do Polski. Nielegalnie, za duże pieniądze. Rawiczowa sprawy w swoje ręce, ale słowem nie wyjawi synowi, co planuje. Bo już postanowiła, że jeśli nie uda się ściągnąć Andrzeja do kraju, to powinien zostać w Dubaju na zawsze...
Niepokojące zachowanie Józefiny w 3218 odcinku "Barw szczęścia"
W 3218 odcinku "Barw szczęścia" Natalia zacznie się naprawdę niepokoić po telefonie w sprawie kolejnych ruchów Józefiny. Będzie pewna, że jej mąż i teściowa, chcą dopaść Andrzeja niezgodnie z prawem. A to oznacza, że mogą ściągnąć na siebie kłopoty. Różnica zdań małżonków w kwestii odnalezienia Andrzeja doprowadzi do kolejnej sprzeczki.
Bo Rawicz w 3218 odcinku "Barw szczęścia" będzie murem stał za matką! Nawet jeśli Józefina planuje zemstę na Andrzeju, która się dla niej źle skończy.
- Cezary, czy ty wiesz, co znowu kombinuje twoja mama?
- Nie mam pojęcia, o czym mówisz...
- Właśnie dzwoniła do mnie Malwina i powiedziała, że twoja mama przyszła do Kacpra i poprosiła, żeby nauczył ją "drugiego internetu". Proszę, powiedz, co się dzieje?
- Nie wiem, nie odpowiadam za moją matkę...
- Ale odpowiadasz za siebie i wydaje mi się, że idziecie o krok za daleko w tym poszukiwaniu zemsty!
- Nie szukam zemsty! Szukam sprawiedliwości! Powinnaś to rozumieć...
Józefina żądna zemsty na Andrzeju w 3218 odcinku "Barw szczęścia"
Za to w Józefinę w 3218 odcinku "Barw szczęścia" wstąpi nowa energia do działania. Już nie będzie się czuła bezradna po porzuceniu przez narzeczonego złodzieja i oszusta. Postawi sprawę jasno.
- Mam w nosie, co się ze mną stanie, byle tylko skurczybyk dostał to, na co zasłużył!
Celina będzie śledziła Andrzeja i jego wspólnika w Dubaju w 3218 odcinku "Barw szczęścia"
W finale 3218 odcinka "Barw szczęścia" Celina w przebraniu nadal będzie Andrzeja dyskretnie obserwować i odkryje, że Zastoję odwiedził w luksusowym hotelu w Dubaju zaprzyjaźniony prawnik i wspólnik, Antoni Kiryłło (Cezary Nowak). Obaj będą bardzo zainteresowani bogatymi arabskimi kobietami. Dzięki tej informacji złapanie oszusta okaże się łatwiejsze? To się wyjaśni niebawem w kolejnych odcinkach serialu.