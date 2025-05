Barwy szczęścia, odcinek 3197: Karolina nie uwierzy w szokującą zamianę Bożeny. Wyczuje kolejny fałsz? - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3197: Bruno urobi Jagodę! Specjalnie zauroczy w sobie kuratorkę, by była po jego stronie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3197 - piątek, 23.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Bożena nie zrobi afery o wypadek Tadzia w 3197 odcinku "Barw szczęścia". Przypomnijmy, że ona i Bruno nadal porozumiewają się w kwestii ustalania opieki nad maluszkiem. Przez zdradę męża, Bożena początkowo chciała iść z nim "na noże". To przydzielona odgórnie kuratorka Jagoda (Karolina Rzepa) ma obserwować Stańskiego i jego relacje z synem. Początkowy dystans do biznesmena z biegiem czasu zmienia się na coraz bliższą znajomość...

Karolina nie uwierzy w nagłą zmianę Bożeny w 3197 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy czujna Karolina usłyszy fragment rozmowy ukochanego z Bożeną, mocno zdziwi się, że ta nie rozkręca wielkiej afery. Raczej przyzwyczaiła wszystkich dookoła, że będzie wykorzystywać najmniejszą wpadkę byłego partnera, byle tylko uprzykrzyć mu życie. Tym razem nic takiego się nie wydarzy! Po wypadku Tadzia okaże zrozumienie!

- (...) Lekarz też tak mówił, naprawdę nie złość się. Dobrze spał? No i fajnie. Przepraszam cię jeszcze raz za to całe zamieszanie. Ucałuj go ode mnie. Pa - Karolina usłyszy fragment rozmowy przejętego Stańskiego z Bożeną. Postanowi skomentować nagłą przychylność kobiety.

- Przepraszam cię Bruno, ale że po takiej historii Bożena nie grozi ci sądem, ani odebraniem opieki, to ja ciągle nie mogę w to uwierzyć! To na pewno była ona?! - Karolina nie wyjdzie z szoku.

Bruno uzna, że zmiana Bożeny to zasługa Jagody

Stański postara się ukryć przed Karoliną fakt, iż kuratorka Jagoda robi na nim coraz większe wrażenie. W 3197 odcinku "Barw szczęścia" głośno uzna jednak, że zmiana w zachowaniu Bożeny to naprawdę może być zbawienny wpływ Redlińskiej.

- Ona, ona. To pewnie wpływ perswazji pani kurator - rzuci Bruno.

- A ja myślę, że nie tylko. Może Bożena ochłonęła z emocji i nie chce iść dalej z tobą na noże.

- Wątpię, może to wpływ zbliżających się świąt. Wpłynęła na nią atmosfera świąteczna...

Zdradzamy, że jeszcze tego samego dnia Bruno ukryje przed ukochaną fakt smsowania z kuratorką. Będzie jednak widać, że Karolina jest czujna i chyba podświadomie wie, że coś się święci.

