Barwy szczęścia, odcinek 3195: Koniec Agnieszki i Łukasza? Nie zgodzi się przeprowadzić do niego do Warszawy - ZDJĘCIA

W 3195 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz (Michał Rolnicki) zacznie na poważnie zastanawiać się nad związkiem z Agnieszką (Katarzyna Tlałka)! A wszystko przez to, że zobaczy, że mają zupełnie inny pogląd na ich związek, gdyż siostra Kasi (Katarzyna Glinka) będzie wolała utrzymywać go na odległość, a jej mąż będzie chciał mieć kochankę przy sobie! Do tego stopnia, że w 3195 odcinku "Barw szczęścia" załatwi jej nawet pracę w "Szoku"! Ale Agnieszka wcale nie będzie chciała przeprowadzać się z Włocławska do Warszawy! Czemu i czy to będzie równoznaczne z ich końcem? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!