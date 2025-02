Barwy szczęścia, odcinek 3142: Wielki powrót Kasi do Brzezin. Będzie gotowa na konfrontację z Szymańskimi

„Barwy szczęścia" odcinek 3142 - środa, 05.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3142 odcinku "Barw szczęścia" Kasia wróci do Brzezin. Jak informowaliśmy, Górka opuści areszt. Wreszcie znajdzie się na wolności i będzie mogła zobaczyć rodzinę. Właśnie to było najtrudniejsze podczas pobytu za kratami. Ksawcio (Bartosz Gruchot) musiał oglądać mamę w więziennym ubiorze i cierpiał razem z nią. Na szczęście Łukasz (Michał Rolnicki) stanął na wysokości zadania i dobrze zajął się synem. Nie wykorzystał złej sytuacji Górki do przekabacania syna na swoją stronę i nagabywania na Kasię.

Pierwsze decyzje po wyjściu Kasi z aresztu

Zdradzamy, że w pierwszej kolejności po wyjściu Kasi z aresztu będzie chęć zaspokojenia tęsknoty za domem i bliskimi. Górka spędzi czas z synem, tatą Czesławem (Marian Jaskulski) oraz oczywiście Mariuszem. To Karpiuk odbierze ukochaną z zakładu karnego. Zdradzamy także, że w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Sadowski zbierze się na odwagę i powie żonie, że coś więcej połączyło go z jej siostrą... Łukasz i Agnieszka (Katarzyna Tlałka) poczuli do siebie coś więcej, a Górka nie zdenerwuje się wobec nowych informacji. Wręcz przeciwnie, uzna, że siostra z Sadowskim też mają prawo do szczęścia, nawet jeśli sytuacja jest nieco niezręczna.

Kasia wróci do Brzezin w 3142 odcinku "Barw szczęścia"

Już w 3142 odcinku "Barw szczęścia" Kasia wróci do Brzezin, gdzie zaczął się cały dramat. Wspomnienia powrócą, a Kasia będzie miała świadomość, że musi zmierzyć się z niechęcią sąsiadów. W tym oczywiście samych Szymańskich... Jak Górka rozegra tę sprawę? Na to pytanie poznamy odpowiedź już niebawem.