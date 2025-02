Barwy szczęścia, odcinek 3138: Oficjalny rozwód Sławki i Kornela. Nagle wszystko zrozumie

"Barwy szczęścia" odcinek 3138 - czwartek, 27.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3138 odcinku "Barw szczęścia" nastąpi rozwód Sławki i Kornela. Rodzice Jowity (Magdalena Żak) i Patryka (Konrad Skolimowski) rozstali się już dawno, ale nie doszło jeszcze do oficjalnego spotkania w sądzie i formalnego rozstrzygnięcia sprawy. Sławka dążyła do rozstania, nie chce być dłużej żoną Jezierskiego, ale nim targają wątpliwości. Można nawet powiedzieć, że mężczyzna wręcz cieszył się na wieść, iż poprzednio nie udało się dokończyć formalnych spraw i do oficjalnego rozstania w sądzie jednak nie doszło. To tylko kwestia czasu, bo już wkrótce Jezierscy znów staną twarzą w twarz podczas rozprawy.

Rozwód Sławki i Kornela w 3138 odcinku "Barw szczęścia"

Wreszcie dojdzie do rozstania Sławki i Kornela. W 3138 odcinku "Barw szczęścia" Jezierscy wyjdą z sądu jako rozwodnicy. O dziwo, oboje wcale nie okażą wielkiego zachwytu. Poczują, że coś się ostatecznie skończyło... Szczególnie Kornel zrozumie, że zawiódł, popełnił wiele błędów, a jego małżeństwo to przeszłość. Sławka nie ułatwi mu tego momentu, ogłaszając duże zmiany.

Szokująca decyzja Sławki po rozwodzie z Kornelem

Już w 3138 odcinku "Barw szczęścia" zdeterminowana Sławka ogłosi swoją decyzję. Raczej nie zdecyduje się zostać w mieście i powie byłemu już mężowi o wyjeździe... Jezierski oniemieje na wieść o tym, iż Sławka planuje wyjechać do Francji. Miałaby zatrzymać się u Jowity i tam zacząć nowe życie. Do mężczyzny zacznie docierać, że stracił wszystko... Na wielkie zmiany będzie już chyba za późno, bo rozwód stanie się faktem, a Sławka prawdopodobnie dopełni swoich postanowień. Kornel ucieknie w pracę w "Szoku" i nie tylko... Znając tego bohatera, na pewno wymyśli na siebie nowy plan.