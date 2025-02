Barwy szczęścia, odcinek 3135: Franek przejmie willę Justina. Nie pozwoli Kamilkowi mieszkać w takich warunkach? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia"odcinek 3135 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Franek nie powstrzyma się w 3135 odcinku "Barw szczęścia", by nie zobaczyć na własne oczy mieszkania, które wynajmie Justin. Strażak zjawi się u progu drzwi rywala kompletnie nieproszony. Skotnicki mylnie założy, że może strażak chce przeprowadzić kontrolę. Tu jednak nie chodzi o bezpieczeństwo, a zwykłe wścibstwo Franka, który zacznie myszkować w apartamencie Justina.

Franek wtargnie do willi Justina w 3135 odcinku "Barw szczęścia"

- To ty? - cytuje portal światseriali.interia.pl słowa zdziwionego Justina.

- Niespodzianka, co? Wpadłem na kontrolę - uzna bez ogródek Franek i wejdzie do mieszkania bez żadnego zaproszenia. - Muszę skontrolować, jakie warunki zapewniłeś mojemu synowi. No i żonie - uzna pewny siebie strażak, a Skotnicki nawet nie będzie wiedział, co ma mówić.

- Żonie? - zdziwi się Justin, a Franek w mig przypomni mu, że nadal jest mężem Reginy i musi dbać o jej dobro.

Afera w domu Justina

Ostra wymiana zdań obu panów szybko przerodzi się w wojnę na urażone ego. Franek zauważy luksusy u Justina, a Skotnicki z chęcią to wykorzysta.

- (...) Wiesz, ona potrzebuje komfortu, a nasz syn bezpieczeństwa - uzna pewny siebie strażak, na co Justin szybko przejdzie do ataku i skomentuje dotychczasowe lokum Reginy i Franka jako "klitkę".

- Klitka jest przynajmniej moja. A ty szpanujesz wynajętym domem - przypomni Franek.

Justin naśle na Franka policję?

Zazdrość Franka w 3135 odcinku "Barw szczęścia" sięgnie zenitu.

- (...) Słuchaj... Żonę mi ukradłeś, ale syna odebrać sobie nie pozwolę - ostrzeże strażak.

- Nie mam zamiaru. I co to w ogóle ma być? Grozisz mi? - zapyta Skotnicki.

- Po prostu ostrzegam - stwierdzi Franek, po czym Justin wyrzuci go z nowego domu. Zagrozi rywalowi policją!

- Albo wezwę policję, a to ci raczej nie pomoże w staraniu się o opiekę nad synem podczas rozwodu - powie, a potem streści Reginie nieprzyjemną wizytę jej męża.