Barwy szczęścia, odcinek 3135: Franek nastraszy Justina aż biedak zblednie. Zabrał mu Reginę, ale syna nie odda - WIDEO, ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3135 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Franek w 3135 odcinku "Barw szczęścia" nie pogodzi się z tym, że Regina zostawiła go dla Justina! Nie uwierzy w zapewnienia żony, że romans z dużo młodszym Skotnickim nawiązała już po ich rozstaniu. Dobije go szczególnie myśl, że stracił nie tylko Reginę, która łaskawie powiadomiła go o nowym związku, ale także lada moment straci też Kamilka (Władek Domański), że syna będzie widywał tylko tylko od czasu do czasu. Do zdradzonego Franka dotrze, że to może koniec wszystkiego, co w jego życiu miało jakiś sens. Postawi więc szybko działać!

Franek w 3135 odcinku "Barw szczęścia" zacznie śledzić Justina

Po pijackim wieczorze z Borysem (Jakub Wieczorek) w 3135 odcinku "Barw szczęścia" Franek wytrzeźwieje i zaczai się na Justina, którego będzie śledził aż do jego domu, który Skotnicki wynajął, by zamieszkać w nim z ukochaną i jej dzieckiem. Skonfrontuje się z kochankiem Reginy, żeby uprzedzić rywala, że myli się, jeśli myśli, że tak łatwo mu pójdzie z rozbijaniem małżeństwa i rodziny.

Barwy szczęścia. Konfrontacja Franka z Justinem! Zabrał mu Reginę, ale syna nie odda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor:

- Nie pogrywaj ze mną! - Nie pogrywam... Po prostu pokazuję ci, jakie warunki będzie miał twój syn. Są na pewno lepsze niż w tej klicie, w której teraz mieszka! - Słuchaj, żonę mi ukradłeś, ale syna odebrać ci nie pozwolę! - Ja ci nie chcę go odebrać! I co to ma być? Ty mi grozisz? - Ostrzegam... - Wyjdź stąd! Bo zadzwonię na policję, a to ci raczej nie pomoże w walce o syna podczas rozwodu... - Źle kombinujesz... - groźby Franka w 3135 odcinku "Barw szczęścia" przerażą Justina do tego stopnia, że biedak aż zblednie.

Zdeterminowany Franek w 3135 odcinku "Barw szczęścia" nie odpuści i postanowi zrobić wszystko, by rozdzielić Reginę z Justinem.