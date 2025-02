Barwy szczęścia, odcinek 3122: Kodur uprze się, że Kasia zabiła Szymańskiego! Zrobi wszystko, by nie wyszła z więzienia - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3122: Te dowody pozwolą uniewinnić Mariusza. Tylko on opuści areszt - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3122 - środa, 05.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3122 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kodur nie będzie miał żadnych wątpliwości! Jego zdaniem to Kasia stoi za śmiercią Szymańskiego. Jego przekonanie stanie się tak silne, że nie da się przekonać do innej wersji wydarzeń! Mimo że Mariusz Karpiuk sam przyzna się do winy i będzie gotów wziąć całą odpowiedzialność na siebie, Kodur nie zamierza odpuścić.

Kodur nie będzie miał żadnych skrupułów, żeby doprowadzić do skazania Kasi. Będzie powtarzał, że to ona prowadziła samochód w feralną noc i że nie zamierza pozwolić jej uniknąć konsekwencji. W 3122 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kodur wyzna wprost, że doskonale wie, że to właśnie ona jest winna całego tego wypadku...

Barwy szczęścia. Madzia zgłosi na policji, co jej zrobił Kępski

- Człowieku przestań mi ciagle wyjeżdżać z tym twoim przyznawaniem się do winy! Doskonale wiemy, że to Katarzyna Górka potrąciła tego faceta! - Bzdura! Ja to zrobiłem, dlatego przyszedłem tutaj i się przyznałem!

Mariusz w 3122 odcinku "Barw szczęścia" odzyska wolność, ale Kasia zostanie w więzieniu!

W 3122 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mariusz Karpiuk w końcu wyjdzie na wolność! Sąd uzna, że może odpowiadać z wolnej stopy i opuści areszt. To jednak nie koniec jego problemów. Szybko okaże się, że rolnik będzie musiał walczyć o Kasię, która wciąż będzie zamknięta za kratami.

Mariusz nie zamierza zostawić ukochanej samej. Gdy tylko odzyska wolność, postanowi zrobić wszystko, żeby jej pomóc. W 3122 odcinku serialu "Barwy szczęścia" odwiedzi komisarza Kodura i będzie błagał go, by uwierzył w wersję, którą przedstawia. To jednak zda się na nic...

Kasia w 3122 odcinku "Barw szczęścia" nie wyjdzie z więzienia! Kodur zrobi wszystko, żeby udowodnić jej winę?

Mimo walki Mariusza, los Kasi wciąż będzie niepewny. W 3122 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sadowska nadal będzie siedzieć w więzieniu, a jej sytuacja zacznie wyglądać coraz gorzej. Kodur, zamiast szukać nowych dowodów, uprze się, że to właśnie ona odpowiada za śmierć Szymańskiego.