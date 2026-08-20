Barwy szczęścia. Karolina za plecami Bruna umówi się z prawniczką w nowym sezonie! Paszkowska pomoże jej nagiąć intercyzę? - ZDJĘCIA

Podejrzane spotkanie Karoliny z mecenas Paszkowską

Relacja Karoliny i Bruna po ślubie wcale nie będzie tak spokojna, jak mogłoby się wydawać. Stański, mając w pamięci problemy, które pojawiły się przy jego rozwodzie z Bożeną (Marieta Żukowska), będzie chciał zabezpieczyć swoje interesy. Dlatego poprosi Karolinę o podpisanie intercyzy. Różańska nie przyjmie tej propozycji najlepiej. Dla niej Hotel Stańskich to także część jej życia i biznesu, w który jest zaangażowana. Tymczasem Bruno będzie chciał wyraźnie rozdzielić sprawy uczuciowe od majątkowych. Karolina nie zamierza jednak po prostu podpisać dokumentu podsuniętego przez męża. W 3394 odcinku „Barw szczęścia”, kobieta w tajemnicy przed Brunem skonsultuje projekt intercyzy z mecenas Paszkowską.

Karolina chce zmienić warunki intercyzy?

Sam fakt, że Karolina zdecyduje się na spotkanie z prawniczką bez wiedzy Bruna, może sporo sugerować. Różańska będzie chciała dokładnie sprawdzić, co właściwie oznacza dokument przygotowany przez Stańskiego i jakie konsekwencje może mieć dla niej podpisanie intercyzy. Nie wiadomo jeszcze, jakie rozwiązanie zaproponuje jej mecenas Paszkowska. Spotkanie obu kobiet może jednak wskazywać na to, że Karolina zacznie szukać sposobu, by zadbać o swoje interesy. Niewykluczone, że będzie chciała wynegocjować z Brunem inne warunki albo zmienić zapisy, które uzna za niekorzystne.

Paszkowska nie jest zresztą postacią przypadkową. Mecenaska miała już okazję pomagać innym osobom w poprzednich odcinkach „Barw szczęścia” i to w skomplikowanych sprawach prawnych. Prowadziła między innymi sprawę Klary (Olga Jankowska), która zdecydowała się na rozwód z Hubertem (Marek Molak).

W hotelu pojawi się policja. Justin nie odpuści afery z nagraniami

Spotkanie Karoliny z prawniczką będzie tylko jednym z ważnych wydarzeń 3394 odcinka „Barw szczęścia”. W hotelu Stańskich pojawi się również policja. Funkcjonariusze przyjadą po zawiadomieniu złożonym przez Justina (Jasper Sołtysiewicz). Skotnicki od dawna próbuje udowodnić, że nagranie, które doprowadziło do rozpadu jego związku z Olą (Michalina Robakiewicz), zostało spreparowane. Na materiale miało być widać Justina całującego Reginę (Kamila Kamińska), choć w rzeczywistości nagranie było fałszywe. Justin podejrzewa, że za całą sprawą stoją Karolina i Bruno, choć Stański nie maczał w tym palców. Teraz policjanci zabezpieczą materiały z hotelowego monitoringu, a Skotnicki będzie próbował doprowadzić swoje śledztwo do końca.