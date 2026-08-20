Barwy szczęścia. Bruno nie pogodzi się z tym, co zrobiła Bożena. Przez byłą żonę skłóci się z Karoliną w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Kiepski początek nowego sezonu dla Karoliny i Bruna w "Barwach szczęścia" po wakacjach

Szybki ślub w Stanach i spontaniczność decyzji szybko zamienią się w chłodne kalkulacje. Stański na spokojnie pomyśli o swojej przyszłości, a w szczególności o Hotelu, który prowadzi i rozwija od lat. Właśnie pieniądze i interesy były jedną z trudniejszych rzeczy, którą musiał wyjaśnić przy rozwodzie z Bożeną. Bruno nie ma większego kontaktu z byłą żoną, ale za to w jego życiu pojawi się inny kłopot. Chodzi o to, że przed zalegalizowaniem małżeństwa z Karoliną, Bruno poprosi wprost o podpisanie intercyzy. Kobieta nie zareaguje na to zbyt optymistycznie. Przecież sama czuje się niejako "właścicielką" biznesu i lubi podejmować związane z nim decyzje. Mocno się zdziwi, że Bruno wyskakuje z intercyzą...

Bruno wróci myślami do rozwodu z Bożeną, tego jej nie darował

Jak podaje portal światseriali.interia.pl, podczas jednej z rozmów w premierowym po wakacjach, 3392 odcinku "Barw szczęścia", Bruno wróci wspomnieniami do sytuacji z Bożeną. To były związek nauczył go, że musi walczyć o swoje, a była ukochana chciała zabrać mu niemal wszystko! To właśnie rozwód nauczył go, że musi oddzielić sprawy uczuć od zawodowych interesów.

- (...) Kiedy miałeś zamiar mi o tym powiedzieć? - zapyta się wściekła Różańska na wieści o intercyzie, co cytuje wspomniany portal. - Sądzisz, że cię ograbię? Ukradnę ci hotel? - doda zdenerwowana. - Nie ufasz mi, przyznaj.

- Po prostu rozgraniczam sprawy finansowe od uczuć - stwierdzi jasno Stański.

Czy Karolina i Bruno dojdą do porozumienia w nowym sezonie "Barw szczęścia"?

To dopiero początek zamieszania wokół Karoliny i Bruna. Różańska faktycznie źle zniesie myśl, że mąż chce z nią dzielić majątek. Mało tego, pozostaje jeszcze zawiła kwestia konfliktu z Justinem (Jasper Sołtysiewicz), który na pewno nie poprzestanie na domysłach w sprawie spreparowanego wideo, na którym rzekomo całuje Reginę (Kamila Kamińska). Skotnicki może wytoczyć ciężkie działa, by dorwać Karolinę.