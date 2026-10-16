Barwy szczęścia. Karolina w końcu się doigra?! Klemens będzie ratował ją z kłopotów 

Karolina narobiła sobie kłopotów w "Barwach szczęścia"

Karolina nie bez powodu może potrzebować pomocy prawnika. W ostatnich odcinkach "Barw szczęścia" na jaw wyszła jej intryga wymierzona w Justina (Jasper Sołtysiewicz). Żona Bruna (Lesław Żurek) zleciła sfałszowanie nagrania z monitoringu hotelu, by wrobić Skotnickiego w zdradę i pozbyć się go z otoczenia Stańskiego. To jednak był dopiero początek. Bruno zauważył bowiem, co wyprawia żona, że nie można jej zbytnio ufać, że stała się zbyt pewna siebie i może działać na szkodę hotelu. Odsuwa ją zatem od obowiązków, a Karolina bardzo ostro zareaguje.

Klemens wkroczy do akcji. Karolina będzie potrzebowała ratunku prawnego

Właśnie w tym kontekście szczególną uwagę zwraca zdjęcie Karoliny z Klemensem na Instagramie "Barw szczęścia". Prawnik ma już na koncie pomoc w niejednej trudnej sprawie, a podpis "Na kłopoty... Klemens! ⚖️" może sugerować, że znów będzie musiał wkroczyć do akcji. Na razie nie wiadomo jednak, czy fotografia zapowiada konkretną scenę, ani jaką rolę odegra w niej Klemens. Możliwe, że Karolina będzie próbowała znaleźć sposób na uporządkowanie swojej sytuacji prawnej i zawodowej. Po zatrzymaniu oraz utracie zaufania Bruna będzie miała wiele do stracenia.

Karolina nie odzyska łatwo dawnej pozycji

Nawet jeśli Klemens pomoże Karolinie w sprawach prawnych, nie oznacza to automatycznie, że odzyska ona pozycję w hotelu. Bruno pozostaje nieugięty, a jego żona nie zamierza pogodzić się z tym, że Justin przejął jej obowiązki. W kolejnych odcinkach Karolina zacznie utrudniać Skotnickiemu pracę i podejmie kolejne próby powrotu na dawne stanowisko. Czy prawnik pomoże jej wyjść z tarapatów, czy też problemy okażą się poważniejsze, niż sama zakłada? Zdjęcie z Klemensem podsyca ciekawość, ale na odpowiedź trzeba jeszcze poczekać.

Barwy szczęścia. Bruno nie zna Karoliny. Powie to wprost