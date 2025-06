Barwy szczęścia. Janka będzie kompletnym przeciwieństwem Kasi? To ona zawróci w głowie Mariuszowi - ZDJĘCIA, WIDEO

Nowa Janka w "Barwach szczęścia". To ona pojawi się w życiu Kasi i Mariusza

Jak informowaliśmy, nowa postać może zmienić bieg wydarzeń w relacjach Karpiuka z Górką w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach. Nie da się ukryć, że atrakcyjna blondynka często pojawia się na planie serialu i to właśnie w bliskim otoczeniu serialowych zakochanych. To raczej pewne, że młoda Janka zdecydowanie zwróci uwagę na przystojnego rolnika. To prawdopodobnie zbiegnie się w czasie z wahaniami Kasi co do dalszej przyszłości z ukochanym.

Chociaż zakończenie minionego sezonu "Barw szczęścia" poddało w wątpliwość dalsze szczęście Kasi i Mariusza, w nowych odcinkach serialu padną ważne decyzje. Kasia będzie się wahać, kluczyć, ale jednak przyjmie pierścionek zaręczynowy. Czy jej niezdecydowanie wykorzysta inna kobieta?

Janka przeciwieństwem Kasi z "Barw szczęścia"

Na nagraniach aktorów z planu "Barw szczęścia" widać wspólne ujęcia Kasi, Mariusza i Janki. Strój dziewczyny wskazuje na fakt, iż (podobnie jak Karpiuk) będzie silnie związana z życiem na wsi. Koszula w kratę, kapelusz i rozwiany włos wiele mówią o tej bohaterce. Mariusz kocha życie poza szumem miasta, gdzie latami mieszkała Kasia. Janka także uwielbia zwierzęta, dbanie o naturę i spokój z dala od zgiełku.

Czyżby właśnie te fakty połączyły Mariusza z Janką? Przecież Kasia nie ma wiele wspólnego z pracą na roli. Dopiero życie z ukochanym nauczyło ją wiele nowego.

Będzie zdrada Mariusza z Janką w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"?

Na rozwój wydarzeń zdecydowanie należy poczekać. Nie wiadomo jeszcze, jakie zamiary ma atrakcyjna blondynka. Możliwe, że w ogóle nie dojdzie do romansu lub bliskich kontaktów Mariusza z Janką. To jednak na pewno nie przypadek, że dziewczyna pojawi się w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia". Jej postać musi coś wnieść do wątku Karpiuka i Kasi. Pytanie tylko - czy pozytywnego?