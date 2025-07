Barwy szczęścia. Chora Malwina stanie przed trudnym wyzwaniem. To się odbije na jej małżeństwie z Hermanem

Malwina z "Barw szczęścia" nie wyzdrowieje! Choroba psychiczna znów da o sobie znać?

Ślub Malwiny i Hermana w minionym sezonie "Barw szczęścia", a wcześniej zakończone leczenie w szpitalu psychiatrycznym, walka o powrót do zdrowia, uporanie się z groźnymi objawami choroby, które mocno wpłynęły na jej rodzinę, to tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi stanęła ta para w ciągu ostatnich miesięcy.

Ale scenarzyści "Barw szczęścia" zadbają o to, by u Malwiny i Hermana sporo się działo także w odcinkach jesienią. To już pewne, że szykują się poważne zmiany, które odbiją się na ich małżeństwie, rodzinie, którą założyli, kiedy urodziła się im córka Rozalka i postanowili wyprowadzić się z domu Marczaków.

Zmiany u chorej Malwiny w nowym sezonie "Barw szczęścia"! Znajdzie inną pracę

Joanna Gleń w ostatnim wywiadzie zapowiedziała, że Malwina w następnym sezonie "Barw szczęścia" postawi na siebie, rozwój kariery, pracę, która da jej satysfakcję i spełnienie. Chociaż nadal będzie zmagała się z chorobą psychiczną. Dotąd pracowała jako sekretarka w kancelarii prawniczej przyrodniej siostry, Natalii Zwoleńskiej (Maria Dejmek), gdzie mogła liczyć na pełne zrozumienie dla jej stanu zdrowia.

Barwy szczęścia. Malwina i Herman stracą wszystko. Z ich mieszkania nic nie zostanie

- Będą zmiany - i to duże! Malwina zmienia zawód. Na razie nie mogę powiedzieć więcej, bo sama wszystkiego jeszcze nie wiem. Scenarzyści trzymają nas w niepewności, co bardzo lubię. Dzięki temu gra się z większym zaangażowaniem, ciekawością - bo my też czekamy na rozwój wydarzeń - powiedziała Joanna Gleń w rozmowie z magazynem "Kurier tv".

Choroba psychiczna Malwiny bije rekordy oglądalności "Barw szczęścia"

Postać Malwiny z "Barw szczęścia" jest dla Joanny Gleń bardzo wymagająca, to duże wyzwanie grać kobietę chorą psychicznie, która mimo diagnozy psychiatrycznej marzy o tym, żeby czuć się bezpieczne i spokojnie w otoczeniu rodziny i by bliscy nie cierpieli przez jej chorobę.