Barwy szczęścia. Broda w nowym sezonie pozna swojego ojca?! Trafi na człowieka z przeszłości matki

Barwy szczęścia po wakacjach. Broda będzie szukał biologicznego ojca w Brzezinach

W nowym sezonie "Barw szczęścia", po przerwie wakacyjnej Broda będzie cały czas próbował dowiedzieć się, kim naprawdę jest jego biologiczny ojciec. Brak wiedzy o własnych korzeniach coraz mocniej będzie go zastanawiał, dlatego gdy tylko pojawi się nowy trop, Kajetan nie będzie chciał tracić ani chwili. Będzie opierał się na wspomnieniach dawnych znajomych swojej matki i właśnie w ten sposób trafi na ślad mężczyzny z Brzezin, z którym jego mama miała spotykać się jeszcze w czasach licealnych.

Dla Brody będzie to wystarczający powód, żeby ruszać na miejsce i samemu sprawdzać, czy po tylu latach wreszcie pozna człowieka, którego szukał praktycznie przez całe życie.

Broda w 3392 odcinku "Barw szczęścia" zostanie wyrzucony z pracy?

Czy Broda w 3392 odcinku "Barw szczęścia" pozna swojego ojca? Tego z pewnością dowiemy się wkrótce, jednak problem w tym, że w pogoni za rodzinną tajemnicą Kajetan zupełnie zapomni o swoich obowiązkach. Bez większego zastanowienia porzuci pracę w "Sezonovym", czym doprowadzi Anię (Hanna Klepacka) do furii. Blondyna nie będzie miała zamiaru tolerować kolejnego zniknięcia pracownika i da mu jasno do zrozumienia, że jej cierpliwość jest na granicy wyczerpania...

Broda w nowym sezonie "Barw szczęścia" pozna Jankę i od razu straci dla niej głowę

To jednak nie wszystko! W nowym sezonie "Barw szczęścia", po wakacjach Broda wpadnie do remizy po szalonej ucieczce przed psami i spotka tam Jankę (Oliwia Drożdżyk). Dziewczyna od razu zrobi na nim ogromne wrażenie. Kajetan niemal zapomni, po co właściwie przyjechał do Brzezin.

Janka w 3392 odcinku "Barw szczęścia" szybko zorientuje się, że nowo poznany mężczyzna wpakował się w niezłe kłopoty. Gdy Broda wyjaśni jej, kogo szuka i dlaczego trafił właśnie pod ten adres, dziewczyna zdradzi mu kilka szczegółów na temat gospodarza. Kajetan dowie się, że mężczyzna nie ma najlepszej opinii w okolicy i uchodzi za awanturnika, który ma również problemy związane z alimentami. Ta informacja tylko jeszcze bardziej skomplikuje rodzinne śledztwo Brody.

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Zmiany w obsadzie, szokujące sekrety i zwroty akcji!