La Promesa - Pałac tajemnic, odcinek 406. Kto zniszczył małżeństwo Manuela? Cruz szuka winnej - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-12 10:58

W hiszpańskiej telenoweli nie brakuje emocji. Markiza Cruz stanowczo żąda od Manuela wyjawienia tożsamości kobiety, przez którą rozpadło się jego małżeństwo. W tym samym czasie Virtudes ucieka z pałacu, co wywołuje panikę u Simony i Teresy. Z kolei Salvador debiutuje w roli głównego lokaja, a Jana i Maria Fernandez próbują odnaleźć walizkę pełną pieniędzy. Co wydarzy się w 406. odcinku?

W 405. odcinku „La Promesy” głównym tematem rozmów w pałacu była gigantyczna kłótnia Manuela i Jimeny. Salvador nie krył radości, gdy don Romulo postanowił dać mu awans. Z kolei Virtudes w końcu zdradziła Simonie i Candeli, z czego wynikają jej duszności. Maria Fernandez opowiedziała Janie, dlaczego jest w konflikcie z Verą. W tym czasie Pelayo po raz kolejny przestrzegał Catalinę przed niebezpiecznym dilerem broni.

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„La Promesa – pałac tajemnic” odcinek 406: Manuel w ogniu pytań Cruz

Młody dziedzic zostaje wzięty na spytki. Wypoczęta markiza Cruz przejmuje inicjatywę i stanowczo domaga się od Manuela, by wyjawił imię tajemniczej kobiety, która doprowadziła do ruiny jego związek z Jimeną.

„La Promesa – pałac tajemnic” odcinek 406: Ucieczka Virtudes z pałacu

Niespokojnie jest także wśród służby. Virtudes nagle i bez słowa opuszcza posiadłość. Jej zniknięcie wywołuje panikę u jej matki Simony, a także u Teresy. Ostatecznie dziewczynę odnajduje pan Baeza. Jej powrót nie jest jednak radosny, ponieważ przełożeni udzielają jej bardzo surowej i zasłużonej reprymendy za nieodpowiedzialne zachowanie.

„La Promesa – pałac tajemnic” odcinek 406: Salvador zostaje głównym lokajem

Tymczasem Salvador przeżywa swój wielki debiut. Z ogromnym stresem rozpoczyna pracę na odpowiedzialnym stanowisku głównego lokaja. Zależy mu na tym, by pokazać don Romulo, że jest profesjonalny i w pełni dojrzały do nowych obowiązków.

„La Promesa – pałac tajemnic” odcinek 406: Gdzie jest walizka z pieniędzmi?

Z kolei na pałacowych korytarzach zawiązuje się tajny pakt. Zdeterminowana Maria Fernandez wraz z Janą postanawiają potajemnie i dokładnie przeszukać całą posiadłość. Ich celem jest odnalezienie zagubionej walizki pełnej pieniędzy, zanim trafi ona w ręce kogoś niepowołanego.

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„La promesa – pałac tajemnic” odcinek 406. Kiedy oglądać w TVP?

Hiszpańska telenowela „La promesa – pałac tajemnic” jest pokazywana od poniedziałku do piątku o 15:05 w TVP2. Premiera 406. odcinka zaplanowana jest na poniedziałek, 6 czerwca 2026 r. Widzowie, którzy przegapią emisję telewizyjną, mogą obejrzeć ten oraz pozostałe epizody na platformie TVP VOD.

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O czym opowiada serial "La promesa – pałac tajemnic"? Obsada produkcji TVP

Jana coraz mocniej zagłębia się w sekrety rodu Lujan, odkrywając liczne intrygi ukryte w murach posiadłości. Każdy dzień to dla niej nowe wyzwanie – musi ukrywać swoje prawdziwe motywy, lawirując w pełnym manipulacji świecie konfliktów między służbą a państwem. Sytuację komplikuje dodatkowo jej relacja z Manuelem, która stawia ją przed wyborem: zemsta czy miłość. Napięcie w La Promesie rośnie, a prawda, której szuka Jana, może okazać się o wiele bardziej mroczna, niż podejrzewała.

Obsada serialu:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González jako Juan Ezquerdo
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina jako María Fernández
  • Laura Simón jako Lola Montoro
  • Rafa de Vera jako Conrado Funes
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