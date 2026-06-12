W 405. odcinku „La Promesy” głównym tematem rozmów w pałacu była gigantyczna kłótnia Manuela i Jimeny. Salvador nie krył radości, gdy don Romulo postanowił dać mu awans. Z kolei Virtudes w końcu zdradziła Simonie i Candeli, z czego wynikają jej duszności. Maria Fernandez opowiedziała Janie, dlaczego jest w konflikcie z Verą. W tym czasie Pelayo po raz kolejny przestrzegał Catalinę przed niebezpiecznym dilerem broni.

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„La Promesa – pałac tajemnic” odcinek 406: Manuel w ogniu pytań Cruz

Młody dziedzic zostaje wzięty na spytki. Wypoczęta markiza Cruz przejmuje inicjatywę i stanowczo domaga się od Manuela, by wyjawił imię tajemniczej kobiety, która doprowadziła do ruiny jego związek z Jimeną.

„La Promesa – pałac tajemnic” odcinek 406: Ucieczka Virtudes z pałacu

Niespokojnie jest także wśród służby. Virtudes nagle i bez słowa opuszcza posiadłość. Jej zniknięcie wywołuje panikę u jej matki Simony, a także u Teresy. Ostatecznie dziewczynę odnajduje pan Baeza. Jej powrót nie jest jednak radosny, ponieważ przełożeni udzielają jej bardzo surowej i zasłużonej reprymendy za nieodpowiedzialne zachowanie.

„La Promesa – pałac tajemnic” odcinek 406: Salvador zostaje głównym lokajem

Tymczasem Salvador przeżywa swój wielki debiut. Z ogromnym stresem rozpoczyna pracę na odpowiedzialnym stanowisku głównego lokaja. Zależy mu na tym, by pokazać don Romulo, że jest profesjonalny i w pełni dojrzały do nowych obowiązków.

„La Promesa – pałac tajemnic” odcinek 406: Gdzie jest walizka z pieniędzmi?

Z kolei na pałacowych korytarzach zawiązuje się tajny pakt. Zdeterminowana Maria Fernandez wraz z Janą postanawiają potajemnie i dokładnie przeszukać całą posiadłość. Ich celem jest odnalezienie zagubionej walizki pełnej pieniędzy, zanim trafi ona w ręce kogoś niepowołanego.

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„La promesa – pałac tajemnic” odcinek 406. Kiedy oglądać w TVP?

Hiszpańska telenowela „La promesa – pałac tajemnic” jest pokazywana od poniedziałku do piątku o 15:05 w TVP2. Premiera 406. odcinka zaplanowana jest na poniedziałek, 6 czerwca 2026 r. Widzowie, którzy przegapią emisję telewizyjną, mogą obejrzeć ten oraz pozostałe epizody na platformie TVP VOD.

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O czym opowiada serial "La promesa – pałac tajemnic"? Obsada produkcji TVP

Jana coraz mocniej zagłębia się w sekrety rodu Lujan, odkrywając liczne intrygi ukryte w murach posiadłości. Każdy dzień to dla niej nowe wyzwanie – musi ukrywać swoje prawdziwe motywy, lawirując w pełnym manipulacji świecie konfliktów między służbą a państwem. Sytuację komplikuje dodatkowo jej relacja z Manuelem, która stawia ją przed wyborem: zemsta czy miłość. Napięcie w La Promesie rośnie, a prawda, której szuka Jana, może okazać się o wiele bardziej mroczna, niż podejrzewała.

Obsada serialu:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes

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